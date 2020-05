Andalucía urge a desescalar Huelva y Almería, y al fin de la alarma

El plan de desescalada diseñado por el Gobierno andaluz apunta a Almería y Huelva como las provincias que presentan los mejores indicadores de la pandemia para un eventual desconfinamiento en una comunidad que reclama ya el fin del estado de alarma para finales de mayo o principios de junio.



Los datos de este martes del Ministerio de Sanidad recogen 12.210 casos confirmados, mientras la Junta los eleva a más de 14.300 diagnosticados con PCR y test rápidos. Además, se han registrado 1.267 fallecidos, 738 ingresados en la UCI y más de 7.000 curados.



Con estas cifras, Andalucía se sitúa en una posición "favorable" para la desescalada al contar con una baja incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes), lo que la coloca como una de las regiones con este parámetro más reducido.



Por provincias, el impacto del virus presenta la menor incidencia en Almería y Huelva, de ahí que el presidente regional, Juanma Moreno, haya propuesto que estas provincias se sumen al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada y sirvan de "experiencia piloto" por cumplir los requisitos.



En el catálogo de reclamaciones, la Junta pide que el estado de alarma no se prolongue más allá "de finales de mayo o principios de junio" y sostiene que, entretanto, la región cumple con todos los requisitos para que se permitan los desplazamientos entre provincias.



Las peores estadísticas las aportan las provincias de Granada y Jaén, con 283,49 y 228,07 infectados por cada cien mil habitantes, respectivamente.



El distrito sanitario de la capital granadina es, además, el que presenta los peores indicadores de toda la comunidad autónoma y una tasa de mortalidad de 42,2 fallecidos por cien mil personas, también la mayor de las ocho provincias andaluzas.



Los siguientes peores indicadores se registran en los distritos de la capital de Jaén, con una incidencia de 332,7 casos por cien mil habitantes y una tasa de defunción de 32 personas por cien mil habitantes, seguido del área metropolitana de Málaga, con 298,7 casos por cien mil residentes y una tasa de mortalidad de 22,8 por cien mil vecinos.



Las capitales andaluzas y grandes ciudades como Jerez de la Frontera, Marbella o Dos Hermanas suman casi la mitad de los contagios en la comunidad, donde se contabilizan 271 municipios sin casos de coronavirus, un 34,43 por ciento.



El optimismo de la situación general contrasta con los datos que arrojan los profesionales sanitarios y los mayores, los más vulnerables al coronavirus desde que comenzó la pandemia.



Hay unos 3.400 profesionales sanitarios contagiados, de los que más de 800 son sociosanitarios, cifras que sitúan a esta comunidad por encima de la media nacional.



El virus se ha cebado también en las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, con al menos 400 fallecidos y 1.476 casos confirmados por la COVID-19.



Al igual que otros territorios, Andalucía ha padecido la falta de trajes de protección y de mascarillas, aún demandados por los sanitarios o trabajadores de ayuda a domicilio, así como de test PCR y rápidos.



El Gobierno de Andalucía ha tenido que ordenar la retirada de dos modelos de mascarillas quirúrgicas defectuosas, proveniente de varios lotes con 36.300 unidades, que fueron adquiridas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y distribuidas entre los hospitales de Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba.



El SAS ordenó también la retirada de mascarillas irregulares procedentes de una donación particular a los trabajadores.



Durante los peores días de la cuarentena se llegaron a activar hasta 15.000 camas hospitalarias que finalmente no llegaron a utilizarse en su totalidad, ya que en ningún momento estuvo cerca del colapso el sistema sanitario andaluz, asegura la Junta.



Como medidas excepcionales, montó un hospital de campaña en el centro deportivo Carranque, en Málaga capital, y puso en marcha tres hoteles medicalizados en Sevilla, Granada y Málaga.