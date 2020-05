Sin James Bond hasta noviembre

El Coronavirus sigue causando estragos y esta vez interrumpe el lanzamiento del filme número 25 de la saga James Bond. La película No time to Die ya no se mostrará en cartelera durante este mes de abril.

Recientemente fue anunciada la medida de postergar el lanzamiento de este y otros filmes debido a la epidemia del COVID-19. El anuncio parece no sorprender a los seguidores del agente secreto, pues algunos clubs de fans habían solicitado el aplazamiento.

Algunos de los clubs de fans más conocidos han publicado las cartas abiertas de sus fundadores solicitando el retraso. Pues bien, sus peticiones han sido escuchadas, el estreno en el Reino Unido fue anunciado para el 12 de noviembre.

Aplazado estreno mundial de “Sin tiempo para morir”

El estreno mundial de la película igualmente fue pospuesta con una fecha tentativa del 25 de noviembre de 2020. Inicialmente será estrenada en Reino Unido y 15 días después se estrenará en Estados Unidos y el resto del mundo. Por supuesto, esto dependerá del comportamiento de la epidemia para finales de año.

Lo cierto es que las agendas del marketing, incluyendo el cine, tendrán que tomarse un descanso. Es momento de dar prioridad a la salud pues este virus ya ha afectado a más de 3.000.000 de personas. Sin duda, los seguidores de la saga entenderán las razones del aplazamiento y seguirán esperando el estreno con grandes ansias.

James Bond y su pasión por los juegos de casino

Las películas de James Bond están caracterizadas por sus continuas escenas de casino. Dado que los juegos online han alcanzado mucha popularidad estos últimos años, esperamos verlo en escena. El agente secreto parece tener cierta afición por los juegos de casino como el Baccarat o el Texas Hold’em.

Sería interesante ver a Bond echando una partida de ruleta en vivo online. Además, ¿a quién no le gustaría conocer las estrategias que utilizaría Bond en los juegos de casino online? La modalidad online es similar a la real, puedes conversar con tus oponentes a través del chat. Esta nueva modalidad permite tener comunicación con un crupier real incluso ofrece una experiencia como de película.

En este caso, es el jugador quien protagoniza la historia. Algunos de estos juegos online en vivo poseen gráficos en 3D con los que puedes simular una realidad virtual.

No deberíamos sorprendernos si en esta o las próximas sagas se ven escenas ambientadas en un casino online. Podríamos ver como se destaca el espía en los diversos juegos en vivo. Sea como sea, tendremos que seguir esperando unos meses más para descubrir cada detalle de la película.

Las sorpresas que nos traerá el filme

En “Sin tiempo para morir” veremos a un James Bond ya retirado de la agencia y ahora disfrutando su vida. Mientras disfruta de paz en Jamaica aparece Félix Leiter, su amigo de la CIA y le interrumpe su estancia. En esta ocasión su amigo le solicita ayuda para rescatar a un científico que han secuestrado.

Con respecto a la vida amorosa del agente, esta siempre se ha caracterizado por romances fugaces. Las chicas Bond no gozan de mucho protagonismo, por lo general suelen ser villanas o romances de una noche. No obstante, en esta ocasión parece que el rol femenino interpretado por la actriz Ana de Armas, tendrá mayor participación.

En el filme, la actriz hispano-cubana tendrá el papel de una agente de la CIA que acompañará a Bond. Así que ahora James no tendrá que enfrentarse solo a sus misiones. Al parecer son muchas las sorpresas que nos aguardan en esta entrega que dura 2 horas y 43 minutos. Si, “Sin tiempo para morir” se convierte en la película más larga de la saga superando a “Spectre”.

No podemos olvidar que este será el último filme en el cual Daniel Craig interpretará al agente 007. El actor ha sido considerado por muchos como el mejor intérprete del afamado agente secreto. Ahora entendemos las razones por las cuales se le conoce como el James Bond el mejor pagado.

Las consecuencias del retraso

Los expertos señalan que este retraso en el estreno del filme podría generar una pérdida de 30 millones de dólares. Lo cierto es que no es la primera vez que el estreno de la película se pospone. Los productores han tenido que hacer frente a varios imprevistos, entre ellos, la lesión de tobillo de Craig en Jamaica.

Además, durante el rodaje de la película ocurrió un accidente de una explosión que dañó uno de los decorados. Todos estos imprevistos han influido en la fecha de estreno a la que ahora se le suma el nuevo coronavirus. Pese a los accidentes en el rodaje se ha pautado el estreno para noviembre 2020.

Estaremos ansiosos de disfrutar la entrega de Daniel Craig después de 15 años interpretando a James Bond. Esta serie la quinta película protagonizada por el afamado actor y la última, según se conoce.