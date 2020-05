CCOO pide que el contagio de sanitarios se considere accidente laboral

CCOO ha vuelto a pedir este lunes al Gobierno que reconozca, a todos los efectos, como accidente laboral todas las bajas del personal del transporte sanitario, del sector sanitario y sociosanitario, así como de funerarios, que se contagien de coronavirus en el desarrollo de su actividad profesional.

"El Ejecutivo no se muestra sensible con el personal al no facilitar de oficio este reconocimiento", ha criticado CCOO, que recuerda que ya cursó esta petición el pasado 15 de abril y que 20 días después aún no hay ninguna concreción a este respecto por parte de Seguridad Social.

Hacia mediados de abril el número de contagios entre el personal sanitario y sociosanitario era de 28.000, pero actualmente ya hay más de 41.000 profesionales infectados.

"Es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos que se han demostrado defectuosos. Tenemos una deuda que no se puede saldar con aplausos, debe devolverse con prevención y nos debe servir para no volver a cometer los errores del pasado", señala CCOO.

Según argumentó el sindicato en su petición del 15 de abril, los contagios de Covid-19 de estos sectores se tramitan actualmente como contingencia común, con un código de enfermedad especial, para que la Seguridad Social lo traslade a la mutua a fin de que, a efectos económicos, conste como contingencia profesional, sin que compute como accidente de trabajo en las estadísticas.

No se ha establecido ningún procedimiento especial para notificar los casos de Covid-19 contraído con motivo del trabajo, por lo que la única vía para lograr el reconocimiento es la reclamación de determinación de contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), denuncia el sindicato.

Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) insta al Gobierno a que facilite el reconocimiento a todos los efectos de estas bajas como accidentes laborales y así evitar que los trabajadores se vean obligados a recurrir a los tribunales de lo Social para conseguir el cambio de contingencia y recargo de prestaciones.