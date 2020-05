Illa acepta que las regiones sanitarias marquen la desescalada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aceptado este domingo la propuesta de la Generalitat de que las regiones sanitarias y no las provincias sean el marco de referencia para el desconfinamiento en Cataluña, según sostiene el Govern.



Según han informado fuentes del departamento de Salud de la Generalitat, la consellera Alba Vergés ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con el ministro Illa, en que la representante de la Generalitat ha insistido en la necesidad de que la desescalada del confinamiento en Cataluña tenga como marco las regiones sanitarias y no las provincias, como planteó inicialmente el Gobierno.



Illa ha aceptado estas circunstancias, según sostienen las fuentes de la Generalitat, que han anunciado que la consellería de Salud enviará propuestas por regiones sanitarias y, si detectan alguna necesidad específica, añadirán Áreas Básicas de Salud o agrupaciones de este tipo de áreas.



Además, Vergés ha vuelto a reclamar a Illa que Cataluña lidere el desconfinamiento en la comunidad y ha lamentado que el Gobierno "menosprecie" a las comunidades autónomas, ya que considera que sólo les pide que envíen datos y propuestas.



En la conversación con el ministro, la consellera republicana ha recordado además que el proceso de desconfinamiento no se está llevando a cabo correctamente porque entiende que el Gobierno ha puesto calendario y fechas antes de conocer los datos de la evolución del coronavirus.