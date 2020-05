El buen tiempo saca a los neoyorquinos de casa y se teme un rebrote

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este domingo del riesgo de que el coronavirus regrese como un "bumerán" si los ciudadanos relajan las precauciones, después de que el buen tiempo haya sacado de casa a miles durante el fin de semana.



De Blasio, en una conferencia de prensa, avisó de que un aumento de los nuevos casos de COVID-19 retrasaría la "reapertura" de la ciudad y rogó a la población que siga evitando las reuniones y cubriéndose el rostro en lugares donde no es posible mantener una distancia segura con otros.



La policía neoyorquina repartió durante el sábado medio centenar de citaciones a personas que estaban incumpliendo esas reglas, principalmente en parques, aunque el alcalde subrayó que la gran mayoría de los habitantes están actuando con mucha responsabilidad.



Además, tres individuos fueron arrestados tras un incidente que comenzó supuestamente porque no estaban respetando las medidas para frenar la pandemia.



Según las autoridades, ese episodio ha llevado a la apertura de una investigación interna, después de que se recibieran quejas por la actuación de los agentes, a los que puede verse reduciendo de forma violenta a dos jóvenes afroamericanos en un vídeo que ha circulado por las redes sociales.



De Blasio insistió en que la policía no va a permitir reuniones en lugares públicos, aunque sean pequeñas, dado que plantean un gran riesgo de que la enfermedad rebrote.



Nueva York ha reforzado la presencia policial en puntos como parques, que este sábado se veían bastante llenos en una jornada de buen tiempo y tras semanas de confinamiento.



MÁS DISTRIBUCIÓN DE COMIDA



De Blasio, además, anunció que el Ayuntamiento quiere aumentar la comida que distribuye para ayudar al gran número de personas que se han quedado sin ingresos por la pandemia o que no pueden salir de sus hogares por ser grupos de riesgo.



Actualmente la ciudad tiene capacidad para repartir más de tres millones de raciones a la semana, pero se busca aumentarla hasta un millón diario, dijo el alcalde.



Para ello, pidió colaboración a organizaciones comunitarias que puedan encargarse de los puntos de distribución y a cocinas comerciales que preparen alimentos, sobre todo en ciertos barrios más desfavorecidos.



La ciudad de Nueva York es el gran epicentro del coronavirus en Estados Unidos, con más de 18.000 muertes confirmadas o probables por esta enfermedad, según los últimos datos disponibles.