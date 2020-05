Abascal anuncia que Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado este sábado que su formación no apoyará la prórroga del estado de alarma que pedirá en el Congreso el Gobierno porque, a su juicio, este mecanismo constitucional se ha utilizado por parte del Ejecutivo para "vulnerar las libertades".

Así se ha pronunciado Abascal después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que este miércoles pedirá el apoyo del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma.

"Volveremos a votar NO al "estado de excepción encubierto" que Sánchez pretende eternizar, porque no se ha usado para la adquisición masiva de protección frente a la pandemia sino para vulnerar nuestras libertades. VOX no cederá al chantaje lanzado hoy en 'Aló presidente'", reza el mensaje de Abascal.

De esta manera, el dirigente de Vox ha rechazado dar el apoyo de sus 52 diputados a la prórroga que pedirá Sánchez el miércoles en el Congreso. Esta formación no ha avalado las sucesivas prórrogas que ha pedido el Ejecutivo en la Cámara Baja, aunque sí que apoyó el decreto de estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo.

El Gobierno, para aprobar la prórroga, necesita la mayoría simple del Congreso. En la última votación, el 23 de abril, la prórroga salió adelante con 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones.