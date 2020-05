Simón desaconseja abrir parques y jardines para evitar corrillos

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha desaconsejado abrir por el momento parques y jardines, porque, a su juicio, sería más complicado el control para que no se produjeran "corros" de personas conversando.



Simón ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa telemática tras la reunión del comité técnico de seguimiento de la pandemia de la COVID-19, donde ha dejado claro que no compete a su sector decidir cómo se va realizando la desescalada.



De hecho, ha insistido en que los momentos exactos para abrir una u otra actividad no le corresponde a él decirlos, aunque en el caso de la apertura de parques y jardines sí cree que desde Sanidad sí se puede aconsejar que no se lleve a cabo de momento.



Simón ha explicado que en el caso del deporte, que desde hoy se puede hacer en una franja horaria y de forma individual, se establece que no se puede estar parado ni en corros, porque "el objetivo es que la gente haga deporte y dé paseos, no que salga a charlar dentro de diferentes corros".



Abrir parques y jardines, ha precisado, "puede ser complicado porque el control puede ser mucho peor". "En el momento que se considere adecuado, entiendo que se abrirán", ha apostillado.



Preguntado por si la masiva afluencia de personas en las calles, como hoy se ha visto en algunos puntos de Madrid, o en el acto de ayer de IFEMA de clausura del hospital de campaña, puede disparar las cifras de contagios, Simón ha resaltado que toda la población es consciente de que "es importantísimo mantener las medidas de seguridad" que se han discutido durante muchas semanas.



Toda la población conoce que para garantizar que no hay trasmisión una vez que empezamos a salir a la calle, es importante mantener esas medidas, ha recalcado Simón, quien ha considerado que también es "importante mantener unas ciertas actividades sociales, pero con medidas de seguridad".



"Si se cumplen, no tengo inconveniente en que haya estos actos, pero hay que conseguir que se mantengan", ha concluido.