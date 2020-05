El PP-A reclama mejorar las condiciones de reapertura de hostelería

El parlamentario autonómico y portavoz de Turismo del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Bruno García, ha reclamado al Gobierno de España que mejore las condiciones de reapertura de la actividad turística y hotelera "para hacerlas viables".

"En estos días confinamiento, en el PP andaluz seguimos en contacto con las distintas asociaciones de turismo y hostelería de las ocho provincias andaluzas y nos trasladan su enorme preocupación por las condiciones planteadas por el Mano Único a la hora de reiniciar la actividad de la hostelería", subraya en un comunicado el popular.

Por ello, García pide al Ejecutivo socialista de Sánchez unas condiciones mejores "que sean viables y acordadas con el sector turístico y hostelero".

Además, ha instado al Gobierno a flexibilizar los expediente de regulación de empleo (ERE), ya que "es evidente que las condiciones con las que cerraron los negocios antes del confinamiento no van a ser las mismas con las que las van a reiniciar", sobre todo si se tiene en cuenta la falta de movilidad entre provincias.

Asimismo, el parlamentario popular apunta, como ya ha pedido el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), a la necesidad de un plan de promoción de turismo a nivel nacional coordinado con las distintas comunidades autónomas "que sirva para generar seguridad, crear confianza y mostrar el potencial de nuestra tierra".

"Estamos preocupados por los efectos de las medidas de Sánchez, que no son la mejor manera de abordar este reto tan importante para un sector tan fundamental para España y para Andalucía, al que deja en una gran incertidumbre", asegura Bruno García, no sólo "por cómo" se han formulado las medidas, sino también por declaraciones como las de vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en las que "venía a decir que si no estaban cómodos con las decisiones planteadas por el Gobierno, lo mejor que hacían los hosteleros era no abrir".