Sexo tras el confinamiento: sin besos ni posturas cara a cara

Limitar los besos con lengua y evitar posturas sexuales “cara a cara” son algunas de las recomendaciones que se deben seguir a la hora de retomar la actividad sexual y prevenir el contagio por COVID-19 tras el confinamiento, ha informado a Efe el director del Instituto Andaluz de Sexología, Francisco Cabello.



“En las relaciones sexuales que tengan lugar en este periodo lo más peligroso son los besos linguales, ya que la mayor concentración del virus está en la saliva”, asegura el psicólogo y sexólogo malagueño.



Aunque indica que las parejas que no han estado confinadas juntas pueden tener sexo, recomienda tomar precauciones.



Señala que alguno de los dos puede estar infectado y no presentar síntomas, por lo que, para evitar el contacto boca a boca y reducir la probabilidad de contagio, a su juicio lo más recomendable durante este periodo es practicar “posturas posteriores como ‘el perrito’ o ‘la cuchara’”.



Cabello recuerda que, aunque en general no se han encontrado gérmenes en la lubricación genital, dos estudios recientes encontraron el virus en los testículos de un hombre y en el fluido vaginal de una mujer, este último publicado el 16 de abril en la revista "Clinical Infectious Diseases".



Asegura que, pese a que son casos excepcionales, lo mejor es evitar el sexo oral y, en especial, el oro-anal. Señala que en la orina se ha encontrado el virus tan solo en un 6,8 por ciento de los casos, pero donde sí se ha descubierto “y en gran cantidad” es en las heces. “El sexo que hay que evitar totalmente es el oro-anal”.



El sexólogo alerta de que si se empiezan a manifestar síntomas sería “tremendamente arriesgado” mantener relaciones sexuales directas. Sin embargo, apunta que sí sería aconsejable tener sexo de otras maneras.



“Está comprobado que mejora la ansiedad, el estado de ánimo y las defensas” indica. Sostiene que, por tanto, es “muy útil” tanto para aquellas personas con COVID-19 positivo como para las que, como los sanitarios, trabajan en primera línea con gente que es posible que tenga el virus.



“Pueden desde contarse fantasías eróticas, a hacerlo vía 'on line' o mediante autoestimulación en solitario o en conjunto”. Pero advierte: “siempre manteniendo la distancia de seguridad”.



Respecto a las parejas que estén pasando la cuarentena juntas sin presentar síntomas —y sin haber salido de casa—, Cabello afirma que “el sexo es totalmente seguro”. Añade, sin embargo, que hay que mantener una higiene más alta de lo normal “y más aún durante este periodo”.



En el caso de que no haya síntomas pero se haya estado expuesto y pueda haber duda de contagio, el experto recomienda seguir las mismas precauciones que para aquellas parejas que no hayan pasado la cuarentena juntas.



“Lo que es de absoluto riesgo es entrar en contacto con una persona nueva”, advierte. Comenta que los jóvenes suelen ser más inconscientes, lo que puede suponer un peligro.



Y añade que "si se conoce a alguien nuevo, lo ideal sería tener una analítica que diera positivo en los anticuerpos para saber que se ha pasado el virus o haber estado sin ningún síntoma y en ese momento tener un test que dé negativo”, opina.



Destaca que no se garantiza que “incluso así” no haya riesgo, porque hay falsos positivos.



“La realidad dramática desde el punto de vista sexual es que el COVID-19 está en la saliva, así que, en las relaciones nuevas, lo mejor es estar quince días sin mantener sexo, esperar a que no aparezcan síntomas y después, evitar las prácticas sexuales de riesgo”, concluye.