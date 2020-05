Alemania alivia restricciones en oficios religiosos y espacio público

La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron hoy permitir, bajo ciertas condiciones, la celebración de oficios religiosos, así como la apertura de espacios culturales y parques infantiles, aunque se mantiene la norma del distanciamiento social.



"Es mucho lo que hemos logrado en las últimas semanas, pero hay que analizar cuidadosamente la situación antes de adoptar cualquier medida para evitar retrocesos", afirmó Merkel.



A la reunión de este jueves, seguirá otra el próximo 6 de mayo, en la que se estudiará un calendario para la normalización de la vida escolar y la reanudación de la Bundesliga, con partidos a puerta cerrada.



Merkel recordó que hace apenas una semana se acordó ya la apertura de comercios de dimensiones reducidas o medias. Para conocer los "efectos" de estas medidas hay que esperar unos 14 días, recordó, ya que antes de eso no se puede conocer si éstas han podido derivar en un aumento de contagios.



En la reunión del próximo día 6 se "empezará a analizar" la posibilidad de una apertura gradual de la hostelería, explicó la canciller, en relación a un sector, junto con el turístico, que reclama insistentemente la reactivación.



Como medidas inmediatas se acordó que podrán celebrarse ya oficios religiosos, aunque con una asistencia de fieles reducida para garantizar que se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros. Asimismo se podrán celebrar bodas, funerales y otras ceremonias similares.



La norma del distanciamiento social persistirá al menos hasta finales de mayo, pero la idea es que se avance en la reactivación de algunas actividades escolares, mientras que se autoriza la reapertura de museos, zoológicos, monumentos y parques infantiles.



Las restricciones van a tener "consecuencias profundas" y tocarán con "gran dureza" a "empleados, empresarios y autónomos", reconoció Merkel.



La canciller se mostró sin embargo "convencida" de que es mejor, también para la economía, que se mantengan las medidas de distanciamiento y que no se corra en exceso en la relajación de las restricciones para "no tener que retroceder".



ACUERDOS CONSENSUADOS E IMPLEMENTACIÓN REGIONAL



Merkel y los líderes regionales han consensuado en sucesivas reuniones todas las medidas relacionadas con las restricciones impuestas por la pandemia, sea para establecerlas o para suavizarlas. Corresponde a los "Länder" implementarlas de acuerdo a sus especificidades o nivel de contagios en su territorio.



"Hay desviaciones regionales", indicó la canciller, cuya línea suele ser bastante más cautelosa que las decisiones de algunos de los líderes de los "Länder". Esta práctica responde a los "imperativos del sistema federal", añadió Merkel, quien en las semanas se ha visto confrontada con decisiones a escala regionales que no comparte.



Alemania es el sexto país del mundo más afectado por la pandemia tras EEUU, España, Italia, Francia y Reino Unido. Hasta hoy, el Instituto Robert Koch, competente en la materia en Alemania, ha verificado 159.119 contagios y 6.228 muertos, mientras que la cifra de pacientes recuperados se sitúa en 123.500.



La universidad estadounidense Johns Hopkins, con una actualización más dinámica, eleva los contagios a 161.539 y las víctimas mortales a 6.467.



El gobierno de Merkel y los líderes regionales acordaron desde el principio de la pandemia medidas menos restrictivas que otros países y mientras tanto se logró aplanar la curva de crecimiento de la epidemia, con una tasa de contagios del 0,76.



En las últimas semanas empezaron a relajarse algunas medidas, reabrieron los comercios pequeños o mediados, mientras que la hostelería sigue paralizada.