Covid-19 muestra la peor cara de EE.UU., Brasil, El Salvador y México

Los cuestionados manejos de la pandemia de EE.UU., Brasil o El Salvador, el dato de la economía mexicana y la discriminación contra el personal sanitario en todo el continente están complicando aún más la situación en América, donde los muertos ya superan los 72.000 y los casos suman más de 1.200.000.



Solo en EE.UU. ya se registran más de un millón de contagios y más de 62.000 muertes, lo que ubica al país como el principal foco de la pandemia en el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



ARREMETIDA CONTRA CHINA



El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con imponer nuevos aranceles a las importaciones de China, país al que el mandatario culpa por la pandemia.



"Podrían haberlo parado, ellos son una nación muy brillante, científicamente y en otras cosas. Se escapó, digamos eso, y ellos podrían habérselo guardado, podrían haberlo parado, pero no lo hicieron", dijo.



Además, el presidente consideró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actuado como "una agencia de relaciones públicas" de China en referencia a las declaraciones de este ente sobre el manejo que hizo el Gobierno chino del virus. Por ese motivo, ya a mediados de abril, Trump anunció que congelaba durante entre 60 y 90 días los pagos a la institución internacional.



EL COVID-19 ACECHA GESTIÓN DE BOLSONARO



En medio de los cuestionamientos sobre el manejo que el Gobierno de Brasil le ha dado al coronavirus, la Justicia le dio este jueves otras 48 horas al presidente Jair Bolsonaro para que presente los exámenes que le fueron realizados por la COVID-19 e impuso una sanción de 5.000 reales (unos 1.000 dólares) por cada día que no cumpla con esa resolución una vez que venza el plazo.



Hasta el momento, el equipo de Bolsonaro solo se ha limitado a informar de la realización de varias pruebas al mandatario que han dado negativo, pero no se han hecho públicos dichos análisis.



En las últimas 24 horas se registraron 435 nuevas muertes en Brasil, con lo que el total de personas fallecidas llegó a 5.901, mientras se registraron 7.218 casos más, la cifra más alta en una sola jornada hasta ahora, lo cual llevó el total de contagios a 85.380.



Según el portal Covid-19 Brasil, que congrega a científicos y estudiantes de varias universidades, la situación puede ser mucho peor de lo que reflejan los balances oficiales, por causa de los elevados niveles de subnotificación y por esa razón el número de infectados en el país ya podría haber pasado de los 1,2 millones, superior incluso al que registra EE.UU.



POLÉMICAS EN CENTROAMÉRICA



El Gobierno de El Salvador es blanco de críticas por sus polémicas medidas para contener la pandemia, como la orden de recluir a miembros de pandillas en celdas hacinadas y la autorización del uso de la fuerza letal para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios.



Además, el Congreso de El Salvador amplió la vigencia del estado de emergencia por 15 días más entre reclamos de la oposición de mayor transparencia sobre los fondos utilizados para atender la crisis sanitaria en el país, donde se han registrado 395 casos y siete muertes.



En Nicaragua, el oficialismo sigue sin dar mayor importancia al COVID-19, al que se sumó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Gustavo Porras, médico de profesión, menospreció la letalidad del virus al afirmar que "hay muchísimas más muertes por accidentes de tránsito", y llamó a los militantes sandinistas a "enfrentar la epidemia de la mentira".



Los informes oficiales señalan que el país no tiene "transmisión local comunitaria" y que hasta el momento solo hay tres casos activos y 16 personas en monitoreo responsable y permanente.



ECONOMÍA MEXICANA EN CUIDADOS INTENSIVOS



Aunque el coronavirus llegó a México a finales de febrero, los efectos de la crisis global por la pandemia fueron suficientes para arrastrar a la débil economía del país a una caída del 1,6 % en el primer trimestre de 2020, la peor contracción de los últimos 11 años.



Es la mayor caída desde la contracción del 5,1 % registrada en el primer trimestre de 2009, cuando la crisis financiera global de entonces coincidió en México con el inicio de la pandemia de gripe A(H1N1).



La pandemia ha llegado en el peor momento para la economía mexicana, que en 2019 se contrajo un 0,1 %, sobre todo por la caída de la actividad industrial.



EXTIENDEN MEDIDAS



En República Dominicana extendieron el toque de queda en vigor por otros 17 días a partir de este viernes, 1 de mayo, como medida de prevención ante el avance del coronavirus, que ya deja 300 muertos y 6.972 casos.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la ONU y la Organización Panamericana de Salud (OPS) enviarán "varias toneladas" de ayuda como kits de pruebas y material para los trabajadores de la salud en el país, que tiene 333 contagios y 10 muertos.



Por otro lado, médicos y enfermeras exigieron al Gobierno de Colombia garantías laborales y elementos de protección para enfrentar la pandemia, además, pidieron respeto a su labor ante los actos de violencia y discriminación del que son víctimas.



Colombia, bajo una medida de cuarentena desde el 17 de marzo, ya reporta 6.207 personas contagiadas y 278 muertos.



COSTA RICA AVANZA EN ESTUDIOS



Las autoridades de Costa Rica anunciaron que se ha logrado secuenciar el genoma del coronavirus SARS CoV 2, lo que favorecerá el estudio de su comportamiento en el país y brindará información útil para posibles tratamientos y vacunas.



El trabajo estuvo a cargo del estatal Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), que por primera vez en la historia del país consigue secuenciar el genoma de un virus humano. Por la COVID-19 hay 719 casos positivos y 6 fallecidos. EFE