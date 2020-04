Simón desaconseja los abrazos entre niños y abuelos: es un riesgo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha desaconsejado que los niños puedan abrazar a sus abuelos porque, dada "la epidemia que hemos vivido" y con los actuales niveles de contagio de coronavirus, sería someter a los mayores a un riesgo "innecesario".



"Psicológicamente es magnífico dar abrazos a todo el que se pueda, pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo que no va a durar siempre. El abrazo se podrá dar en el momento en que se pueda dar", ha respondido el epidemiólogo en la rueda de prensa telemática.



Lo ha hecho al ser preguntado por el permiso que se ha dado en Suiza para que abuelos y niños menores de 10 años puedan abrazarse.



"Ahora mismo, en nuestra situación y con los niveles de transmisión que tenemos en España y con la epidemia que hemos vivido, tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede suponer no para el niño, sino para su propio abuelo", ha apelado Simón.



Y aunque esos riesgos son bajos, son también "innecesarios". "Yo preferiría que el niño pudiera darle muchos abrazos a su abuelo y no solo uno", ha concluido.