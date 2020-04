La Junta revisará a la baja la caída del PIB en 2020

La Junta de Andalucía revisará a la baja la caída del PIB prevista para este año al prolongarse el estado de alarma en España, ya que había estimado una bajada de entre el 5 y el 6,7 % si finalizaba el 10 de mayo, aunque no ha cuantificado la cifra.



En un foro virtual,organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, Rogelio Velasco, ha informado de esta revisión a la baja y ha afirmado que la situación de la economía europea, española y andaluza es "catastrófica" por el impacto de la crisis sanitaria como consecuencia de la Covid-19.



Ha explicado que el PIB andaluz sufrirá una fuerte contracción en el segundo trimestre del año, si bien ha vaticinado que habrá recuperación económica en el segundo semestre de 2020, ya que "no es un terremoto porque no se han dañado las infraestructuras y todo el capital físico y el humano y las instituciones están ahí" para cuando todo esto pase y se vuelva a la normalidad.



No obstante, el consejero ha precisado que una parte del PIB perdido desde marzo, cuando se decretó el estado de alarma y se impusieron restricciones a la movilidad y a la actividad económica, no se recuperará pero otra parte que ya está en marcha como puede ser la producción de automóviles y productos electrónicos o de otro tipo se podría recuperar, aunque dependerá del comportamiento de la demanda.



En este sentido, Rogelio Velasco ha matizado que se trata de una crisis de demanda y de oferta y, por tanto, "no sabemos cómo serán las expectativas" porque se desconoce si los ciudadanos optarán por gastar o por ahorrar en un entorno de incertidumbre.



En relación a la desescalada establecida por el Gobierno, Velasco ha dicho que tener una "hoja de ruta siempre es bueno" , aunque ha sostenido que es "difícil encajar" abrir hoteles y tener restringida la movilidad interprovincial, por lo que ha aconsejado a los hoteles que se vayan preparando para cuando llegue, al menos, la movilidad regional.



Además, ha manifestado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debería oír más a las comunidades autónomas" porque, como Andalucía, hacen contribuciones "muy sensata" para acelerar la salida y ha puesto en valor el esfuerzo del gobierno autonómico al movilizar más de 1.000 millones de euros para hacer frente a la alerta sanitaria y suministrar liquidez a las pymes y autónomos.



"No podemos esperar una reactivación fuerte si el tejido productivo queda dañado, ni tampoco sin actividades de emprendimiento de alto contenido tecnológico que no sobrevivan en el tiempo porque en ellas está el futuro de la economía", ha defendido Velasco.



Con ese objetivo, ha recordado que la Junta ha reprogramado fondos europeos para apoyar al tejido productivo frente al impacto de la pandemia, ha apoyado a los autónomos con el pago de la cuota de abril, la agencia IDEA ha pospuesto la devolución de los préstamos a setenta empresas por 55 millones, y se han incrementado las ayudas para la digitalización de la pymes hasta 22 millones.



Igualmente, el consejero ha destacado la plataforma puesta en marcha por su Consejería para poner en contacto a empresas y a universidades y centros de investigación en el desarrollo de productos para combatir la Covid-19 y en la que se han dado de alta hasta ahora más de 320 agentes.



El consejero ha defendido la necesidad de que reducir la dependencia de la UE de China para fabricar productos básicos como los equipos de protección y ha pronosticado que se incentivará la producción nacional en Europa con ayudas de los Estados porque actualmente las nuevas tecnologías permiten un crecimiento de la productividad que los hace más competitivos frente al gigante asiático.



Asimismo, se ha mostrado optimista en que España no tenga que recurrir al fondo de rescate europeo MEDE para obtener financiación porque considera que la economía española tiene capacidad para pagar una deuda elevada de más del 120 % del PIB.