Francia rechaza la petición de liberación de Josu Ternera por la Covid

El Tribunal de Apelación de París rechazó, por segunda vez en menos de un mes, las demandas de liberación del histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", que dice que por sus antecedentes médicos su salud correría un serio riesgo si se contagia de la COVID-19.



Fuentes judiciales indicaron este jueves a Efe que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París denegó las peticiones que su abogado Laurent Pasquet-Marinacce hizo el miércoles en una audiencia a la que Josu Ternera asistió por vídeoconferencia desde la cárcel de París donde se encuentra recluido.



La Fiscalía subrayó durante esa audiencia que no había razón para levantar la orden de detención contra el etarra, como no la había el 1 de abril, cuando la sala de instrucción ya se había negado una primera vez ante el mismo tipo de argumentos.



Pasquet-Marinacce, sin embargo, consideró que con un nuevo certificado médico aportaba más pruebas de que si su cliente, que tiene 69 años y se encuentra entre rejas desde su captura en los Alpes franceses en mayo de 2019, se contagia con la COVID-19 tendría "un pronóstico muy desfavorable".



El letrado trató de convencer a los jueces de que hay un riesgo importante de que sea infectado en la cárcel de la Santé, donde hay varios casos positivos, y se refirió en particular al caso de un auxiliar, que reparte la comida a Urrutikoetxea y del que este miércoles se supo que se ha contagiado.



El veterano etarra está detenido por las dos demandas de extradición y las dos euroórdenes que ha lanzado España contra él.



Una de esas demandas, referida a su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, ya fue aprobada en enero por el Tribunal de Apelación de París y está ahora pendiente de examen en el Tribunal Supremo, al que recurrió Josu Ternera.



Las otras tres están todavía tramitándose en la sala de instrucción y no se resolverán en esa instancia, en el mejor de los casos, hasta el mes de junio.