Los contagios siguen bajando en Italia a cinco días de su desescalada

El número de contagios y de muertes por coronavirus sigue bajando en Italia, donde se vive menos presión en los hospitales, a cinco días del inicio de la reapertura del país, cuyo ritmo dependerá de la evolución de la pandemia.



La curva de los contagios sigue a la baja: desde el inicio de la crisis, el 21 de febrero, Italia ha registrado 203.591 casos de infección, 2.086 más en las últimas 24 horas, según los datos publicados hoy por Protección Civil.



Se trata de una cifra en línea con los últimos días y que traza una tendencia a la baja de la pandemia. Entre los infectados registrados han muerto 27.682 personas, 323 en el último día, el número más bajo en lo que va de semana.



Las personas actualmente enfermas también son menos; hoy suman 104.657, 548 menos que el martes, mientras que desde el inicio de la emergencia se han curado ya 71.252 personas.



Además se siguen descongestionando los hospitales al tener menos ingresados; actualmente son algo más de 19.000 y cerca de 1.800 en cuidados intensivos, un tercio de ellos en Lombardía (norte), la región más afectada por la pandemia.



ITALIA SE PREPARA PARA SU DESBLOQUEO GRADUAL



Con estos datos, Italia se prepara ya para su apertura gradual a partir del próximo 4 de mayo, cuando se reanudará la actividad en los sectores de la manufactura y de la construcción.



La población seguirá confinada aunque podrá salir para visitar a sus familiares o hacer deporte, mientras que antes solo era posible por estrictos motivos de salud, de trabajo y eventuales urgencias.



A partir del 18 de mayo se reabrirán museos, bibliotecas y comercio minorista, y el 1 de junio será el turno de los bares, restaurantes y peluquerías.



No obstante, distintas regiones italianas han expresados sus dudas ante estos planes de reapertura.



El ministro para Asuntos Regionales, Francesco Boccia, mantuvo hoy una videoconferencia con los distintos gobernadores y les pidió "unidad, seriedad y responsabilidad".



Ante la inminencia de la "Fase 2", Boccia aseguró que desde el 18 de mayo las diferentes regiones podrán reactivar sectores de su competencia en función de los datos de la curva epidemiológica.



En las próximas horas el Gobierno se reunirá para estudiar una aplicación telefónica para trazar los contactos de las personas contagiadas y cómo garantizar la privacidad de sus usuarios.



¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS DURANTE EL VERANO?



Debido al cierre definitivo de las escuelas hasta septiembre, el Ejecutivo está estudiando organizar campamentos de verano y la posibilidad de abrir los patios de colegios para que los niños puedan socializar y para ayudar a los padres que continúan trabajando.



La ministra de Educación, Lucia Azzolina, adelantó que baraja "la posibilidad de poner a disposición los patios y jardines de las escuelas este verano para campamentos para niños gestionados por personal externo" y loestá debatiendo con los gobiernos regionales.



Se trata de una necesidad urgente para los padres italianos ahora que los niños no van al colegio desde hace 50 días y que, a partir de mayo, cerca de 4,5 millones de italianos volverán al trabajo.



"Necesitaremos protocolos sanitarios rígidos, con máxima atención a las medidas de separación. Pero también con la dimensión de estar con compañeros en espacios abiertos y hacer actividad física que es fundamental para el bienestar psicofísico de los niños", apuntó.



EL FÚTBOL, ABOCADO A LA PRÓXIMA TEMPORADA



Todo parece apuntar a que el fútbol italiano no estará incluido en estos planes de reapertura, como el cine, el teatro o las misas.



El ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, ve cada vez más complicado reanudar la Serie A (Primera División), a pesar de que se vayan a permitir los entrenamientos, y recomendó a los clubes empezar "a pensar en la próxima temporada" como en Francia.



Pero señaló que "reanudar entrenamientos no significa retomar el campeonato", en una entrevista con la cadena de televisión italiana "La 7".



El fútbol es el único deporte profesional italiano que todavía pretende terminar la temporada, para evitar disparar unas pérdidas económicas que pueden tocar los mil millones de euros. El voleibol, el baloncesto o el rugby, ya han zanjado la temporada 2019-2020.



PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN PARA UNA CURA



Entre las numerosas líneas de investigación abiertas en todo el mundo para encontrar una cura de la COVID-19, científicos italianos anunciaron hoy que han localizado dos puertas en las células humanas por las que penetra el coronavirus.



Se trata sin embargo de resultados aún no definitivos que deberán ser comprobados en un laboratorio próximamente.



Los descubrimientos tienen que ver con la encima ACE2, que por lo general se encuentra sobre las células pulmonares y que el virus usa como "puerta de entrada" para infectar el organismo.



En primer lugar se han identificado dos puntos de unión en la estructura intermedia de dicha proteína que son en resumidas cuentas sus "talones de Aquiles", puntos débiles para el enganche del virus.



Asimismo han identificado 35 moléculas, entre ellas una de la familia química de la hidroxicloroquina, que podrían ayudar a reforzar la encima ACE2 e impedir la infección del coronavirus