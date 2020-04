Vox insiste en una rebaja de impuestos y tasas a autónomos y pymes

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha valorado los acuerdos que se han conocido tras la reunión del Consejo de Gobierno. El diputado por Almería ha echado en falta que el Gobierno de la Junta siga sin "ayudar lo suficiente" al tejido productivo, recordando que los autónomos "solamente han recibido 300 euros" y "la posibilidad de endeudarse con un aval de la Junta de Andalucía".

"Entendemos que es totalmente insuficiente. La capacidad productiva de nuestra tierra, de todos los empleadores, no debe verse mermada aún más por la pandemia de covid-19: por ejemplo, los hosteleros hoy en día están asfixiados porque no pueden abrir susnegocios y están prácticamente arruinados, siguen esperando esa rebaja de impuestos y tasas", ha seguido diciendo, reclamando ayudas para el tejido productivo.

Asimismo, Alonso ha especificado que la rebaja de impuestos y tasas debería ser del 70 por ciento: "El Gobierno de España ha anunciado que va a dejarles abrir en primera instancia en un 30 por ciento. Entendemos que si la capacidad productiva se ve reducida en un 70 por ciento, igualmente se tendrá que ver reducido en ese porcentaje el pago de impuestos y de tasas. Estas medidas son las que echamos de menos".

El también secretario general del grupo parlamentario ha pedido responsabilidades por el reparto de dos lotes de mascarillas defectuosas por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). "No entendemos cómo es posible que la Junta de Andalucía, presumiendo de un sistema de verificación de EPI, no haya revisado estas mascarillas antes de ponerlas en circulación", ha manifestado.

"No conviene para nada copiar los vicios del Gobierno de España, de quien ya estamos acostumbrados a que compren material sanitario defectuoso", dice.

Por otro lado, el portavoz adjunto ha recriminado a Elías Bendodo y al Gobierno de la Junta por no decretar el luto oficial en toda Andalucía, indicando que "en Vox creemos que con decenas de miles de muertos el luto oficial debe de imponerse ya. No hay nada que pensar. Son decenas de miles de fallecidos que en la gran mayoría de los casos no han tenido ni un velatorio digno".

Por último, Rodrigo Alonso ha criticado a la portavoz de Adelante Andalucía , Teresa Rodríguez, tras sus ataques al sector taurino después de las ayudas concedidas por parte del Gobierno de la Junta, instando a Elías Bendodo que actúen "enérgicamente" contra sus palabras. Para Vox, "tanto la agricultura como el sector taurino tienen una gran importancia para Andalucía y por ello los vamos a defender siempre con valentía y con firmeza".