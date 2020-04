Forex en un principio de año convulso

Si algo han demostrado las semanas de confinamiento hogareño de manera indiscutible es que el comportamiento del mercado forex -mercado de intercambio de divisas extranjeras- es casi imposible de predecir.

Por ejemplo, aunque durante el último domingo de abril el euro cotizaba a 1,08 dólares, los cuatro primeros meses del 2020 han sido muy movidos para este par de divisas. Si la tregua en la guerra comercial USA-China y la desescalada de la tensión bélica entre USA e Irán acercaron mucho al dólar y al euro a la paridad, el 20 de febrero llegó a cotizar el euro a 1,07 dólares, casi tres semanas después cada euro valía 7 céntimos más, para dos semanas después alcanzar su precio más bajo en los últimos tres años. Es improbable que ningún analista pudiera haber previsto estas circunstancias en diciembre del 2019.

El forex, herramienta fundamental para el comercio internacional

Ahora que un virus del que hace poco casi nadie había oído hablar nos ha enseñado lo frágil que es nuestro modo de vida, no estaría de más utilizar parte del tiempo de confinamiento para ampliar nuestra educación financiera aprendiendo forex y los rudimentos de este mercado.

¿Por qué debería molestarme en aprender más sobre el intercambio de divisas? Bueno, pues porque el mercado forex es fundamental para facilitar el comercio a nivel internacional y nos habla del estado de las economías del mundo, ya que los valores de unas divisas con respecto a otras pueden decirnos mucho del contexto político, social y económico que estemos viviendo.

El trading en la actualidad

Aunque probablemente bastantes lectores tengan ya unas nociones básicas de lo que es el forex, hace no demasiado tiempo era una actividad un tanto inaccesible, ya que pocos lustros atrás era un sector totalmente profesionalizado, es decir, la llevaban a cabo personas que normalmente vivían de ello y requería una formación accesible a relativamente pocas personas. Sin embargo, el acceso a la formación ha cambiado durante este siglo gracias a la extensión de un internet barato y fiable, que mejorará notablemente cuando se implementen las redes 5G. Ahora -casi- todo el conocimiento está al alcance del que tenga las ganas y la paciencia necesarias para aprender.

Y en el caso del trading, realmente en el caso de cualquier inversión, es especialmente importante una formación adecuada e intensiva, siempre y cuando nuestra intención no sea perder nuestro dinero, ya que como ya habremos oído muchas veces ganar dinero con el trading no es fácil y los riesgos son altos.

Trading de forex

Aquel que decida adentrarse en el mundo del trading online encontrará diferentes instrumentos con los cuales operar, lo que con total seguridad encontraremos siempre es la posibilidad de operar en forex, con sus pares de divisas más populares -EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY-. Quizás esto se deba a que es el mayor mercado por volumen de liquidez, al fin y al cabo la mercancía son divisas.

Las operaciones de trading de forex normalmente se abren y cierran durante breves periodos de tiempo y se realizan mediante brókeres online, abriendo operaciones en corto o en largo, en corto si pensamos que el activo va a bajar su cotización, por ejemplo si operamos con el par EUR/USD y abrimos una operación en corto el USD estaría en largo con respecto al EUR.

Una característica inherente al trading online es el apalancamiento -no es exclusiva del trading, de hecho no es raro encontrar apalancamiento en todo tipo de inversiones, ya que el apalancamiento no deja de ser deuda, aunque en el caso del trading las operaciones se consideran de alto riesgo- que sirve para multiplicar el valor de nuestras operaciones y beneficios potenciales, pero que igualmente multiplica el valor de las pérdidas potenciales. Saber qué implica el uso del apalancamiento tanto para bien como para mal es fundamental para el trader.

Por supuesto siempre que se decida a operar con un bróker online es importante hacer un trabajo de campo; regulación del bróker en cuestión, años de experiencia en el mercado y las opiniones de otros traders son cuestiones de las que inevitablemente habrá que preocuparse. También es aconsejable considerar el operar con brókeres que no permitan que nos endeudemos por encima de nuestros depósitos, es decir, que si por causa del apalancamiento nuestra cuenta queda a cero no sea posible perder más dinero.