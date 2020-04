Simón: Dar fechas concretas no sería ni prudente ni sensato

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha considerado este miércoles que dar fechas concretas sobre las distintas medidas contempladas en la desescalada "no sería prudente ni sensato" porque hay que valorar la situación en cada momento.



Simón se ha pronunciado de esta manera en su rueda de prensa diaria en la que ha sido preguntado sobre cuestiones como cuándo se podrá ir a las terrazas o a visitar a otras personas, y que ha asegurado que son asuntos a los que por el momento no puede contestar.



El epidemiólogo ha señalado que hay que valorar la situación en cada momento, de todos los factores que se incluyen en el documento presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por eso no se detallan unas fechas exactas, sino una orientación "con horquillas amplias".



Y no lo hace, ha explicado, porque la evolución de la pandemia, además, es diferente entre territorios en función de los indicadores establecidos, con lo que los técnicos que han trabajado en el plan tienen la visión "clara" de que la situación es evolutiva por lo que "dar fechas no seria ni prudente ni sensato".



El plan habla de fases y hay zonas de España que pueden estar en algunas ya avanzadas, pero "la gran mayoría parte de que estamos todos en la fase O y a partir de ahí empezar a demostrar, con la información en la mano, por qué se puede pensar que algún territorio está en otra fase".



Tampoco ha concretado, por ejemplo, en la próxima fase, el número de personas que se van a poder reunir, algo que se irá definiendo pero sí ha afirmado que cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión individual y mejor apliquemos las indicaciones al salir a la calle, "mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra".



El plan de desescalada indica que a partir de la fase 1 se podrá establecer el contacto social con otras personas que no sean mayores ni tengan patologías previas ni sean vulnerables y a este respecto, Simón ha dicho que por el momento, no puede concretar qué población se considerará vulnerable.



Ahora mismo, ha dicho, los grupos más vulnerables son las personas con ciertas patologías y las que tienen una letalidad superior a la habitual como los mayores de 80 años y también de 70 años pero ha insistido que no tiene claro cómo quedará el documento final y que cada medida que suponga mayor movilidad irá acompañada de unas "instrucciones".



"El punto de corte final, obviamente, siempre tiene una cierta arbitrariedad", ha admitido Simón.