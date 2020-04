El PNV dice que se complica su apoyo al estado de alarma

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado este miércoles que "se está complicando" el apoyo de su formación a la nueva prórroga del estado de alarma planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la falta de "diálogo leal y colaboración" con las instituciones vascas en la elaboración del plan de desescalada que este pasado martes presentó el propio Sánchez.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, el senador jeltzale ha indicado que, cuando el PNV ha apoyado las distintas prórrogas del estado de alarma, siempre ha reclamado la colaboración entre gobiernos, una colaboración que, en su opinión, "se ha interrumpido y hay que corregir".

Así, ha considerado que el plan de desescalada propuesto por Sánchez "no es el más adecuado", ya que "la provincia no es el elemento más importante en este estado, es una unidad del siglo XIX, y creemos que ese no debería ser el modo de organización".

En este sentido, ha señalado que tiene "un significado político" que, en su opinión, "habría que corregir", porque las comunidades autónomas son "los ámbitos y núcleos principales".

"ELEMENTOS A CORREGIR"

De esta manera, ha recordado que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya advirtió al Gobierno que daba su apoyo a la última prórroga del estado de alarma "justo justo", porque existían "ciertos elementos preocupantes que corregir, como el diálogo leal con nuestras instituciones basado en la colaboración".

"Mientras no se dé eso, para nosotros se complica apoyar ese estado de alarma. Nos gustaría hacerlo, porque debemos salir entre todos de esta complicada situación, pero para eso se nos debe escuchar, porque consideramos que nadie conoce nuestra realidad como nosotros, como el Gobierno Vasco y las instituciones vascas. No nos parece que la provincia sea la mejor organización", ha reiterado.

En todo caso, el senador del PNV ha considerado positivo que "por lo menos hay una foto, a corto y largo plazo", sobre la desescalada del confinamiento, aunque ha advertido de que "le faltan concreciones y aclaraciones". En este sentido, ha instado al Gobierno central a dar a conocer toda la información sobre el plan para que el PNV marque su posición al respecto.

"Pedimos colaboración verdadera, porque, de lo contrario, es muy complicado buscar complicidades. No ayuda nada el hecho de querer destacar el mando único. Sabemos que un estado de alarma le otorga esa competencia, pero, si no se gestiona con cooperación, compartiendo y teniendo en cuenta la realidad de cada uno, mal vamos", ha advertido.

SENADO

Por último, Jokin Bildarratz ha criticado que el PP haya "tensionado" y "utilizado políticamente" la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre la gestión del coronavirus que tendrá lugar este jueves en el Senado, y ha asegurado que el PNV "no quiere tener nada que ver con la tensión que puede haber en estos momentos entre PP y PSOE".

"Nosotros vamos a ir a esa comisión a construir, a ver qué problemas hay y cómo debemos abordar los próximos días y semanas, con una actitud propositiva, reflexiva y realizando propuestas", ha asegurado.