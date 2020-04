Despegue, la incubadora definitiva para empresas que quieren crecer

El emprendimiento digital está de moda. Muchas son las empresas e ideas que se lanzan a internet con el objetivo de lograr mayor mercado y crecimiento económico. Lograrlo depende del conocimiento que se tenga en marketing digital.

Muchas de las empresas que tienen presencia en internet no tienen ninguna visibilidad ni trascendencia, por ende, dicha presencia es anecdótica y en el peor de los casos sólo representará un gasto nuevo que asumir.

Estar en internet es una cosa y desarrollar el éxito digital de una empresa es otra muy diferente. De esta última tarea se encarga Despegue Incubadora, cuya metodología combina trabajos técnicos de posicionamiento en internet, donde el grueso de la propuesta pasa por una consultoría, apoyo especializado y cercano, y la proyección de que en el corto plazo todos los emprendedores sean capaces de conocer por qué están en internet y qué es lo que les permitirá alcanzar nuevas cuotas de mercado en sus respectivos nichos.

Razones por las que una empresa o emprendimiento debe estar en internet

Las ventajas de internet para un emprendimiento son bastante conocidas y muy diversas. Sin importar si se trata de una joven startup o de una importante empresa con bastante trayectoria en su mercado, estar en internet ofrecerá muchas ventajas a nivel de reputación y ventas.

En resumen, la presencia de una empresa en internet, en plena era digital, se basa en generar mayor potencial de ventas, mayor interacción con usuarios, mayor cuota de posibles clientes, y un mayor crecimiento a nivel de capacidad operativa. Pero todo termina resumido en hacer crecer exponencialmente las ventas e ingresos, algo que internet facilita enormemente.

Captar mayor número de clientes

Cuando una empresa está en internet, no está atada a ningún lugar geográfico. Se deja entonces de ser un emprendedor, malagueño o salmantino, para ser un emprendedor español, que gracias a internet puede llegar a usuarios de todas las ciudades del país y del mundo entero.

Esta forma de proyección que sólo ofrece internet es una de las razones por las que tu empresa debe formar parte de la gran red. Es posible que los competidores más poderosos de tu empresa ya estén completamente digitalizados, por lo que la presencia digital se convierte en necesidad.

Ganar reputación de marca

Se dice, de forma coloquial, que si una empresa no está en internet, no existe. Y no le falta un ápice de razón.

Cuando un usuario quiere buscar un instalador de sistemas de calefacción o un programador para una tienda, primero buscará en internet. De no sentirse convencido, solicitará información a amigos y conocidos. Pero luego, validará esa información buscando en Google, porque el consumidor actual necesita estar totalmente seguro de las decisiones que toma. Tirar el dinero no es una opción.

Si tu empresa no está en internet, o peor, si tu empresa está en internet pero no tiene reputación de marca o tan siquiera trascendencia, no será tomada en cuenta.

¿Por qué fracasan los emprendimientos digitales y qué debe hacerse al respecto?

Dicho todo lo anterior, es bastante comprensible que al revisar en Despegue Incubadora opiniones puedas notar que la mayoría de las personas están satisfechas con lo que ha logrado esta agencia de marketing digital y su metodología de acompañamiento.

Y es que los emprendimientos que fracasan en internet, no lo hacen propiamente por tener malas ideas o personas sin capacidad para la materialización de ellas. Lo hacen por desconocimiento sobre cómo funcionan los mercados en internet, que es muy diferente a los mercados físicos u offline.

No hay metas, ni objetivos, ni propósitos claros

Uno de los beneficios principales del apoyo brindado por la Incubadora Despegue es abrir la mentalidad de los emprendedores. Todo emprendimiento nace para desarrollar una idea y una visión.

Pero eso no significa, directamente, que ese emprendimiento esté bien orientado, tenga objetivos reales o un propósito bien definido al estar en internet.

Es reconocida la incidencia positiva de Despegue en empresarios con una trayectoria que se mide en décadas, pero que en internet tenían un sitio web únicamente por tenerlo, pero no tenían claro que debían especificar si su sitio web estaba diseñado para ganar reputación de marca (branding), captar mayor número de clientes, mostrar su visión y su modo de hacer las cosas para diferenciarse de la competencia, o abrir canales de comunicación y ventas por internet, eliminando las barreras geográficas.

Ahora mismo, ¿tu empresa o emprendimiento está generando resultados con su presencia en internet? Es posible que no tengas claro cuáles son las metas, objetivos y propósitos de esta presencia digital, y no estés aprovechando las ventajas de estar en internet.

Se infravalora el marketing digital

El marketing digital es un ámbito extenso. Además de los aspectos técnicos, que son reconocibles en los resultados que se ofrecen para el posicionamiento y la visibilidad de un sitio web en los buscadores, existe una rama muy importante que a veces es obviada: la comunicación.

Las empresas en internet, al igual que toda la vida de forma física, siguen vendiendo a personas, que ahora tienen menos tiempo para que puedas captar su atención.

Por eso una empresa digital debe tener un poder de comunicación excelente. Y no se trata de atacar todo tu mercado, sino de identificar tu nicho, o micronicho, y explotarlo de tal manera que rápidamente seas considerado el mejor en ello.

La Incubadora Despegue ofrece, en este caso, herramientas muy importantes para que toda empresa o emprendedor desarrolle las habilidades más importantes del marketing digital: comunicarse correctamente y en los canales adecuados.

A pesar de tener un sitio web, perfiles sociales y publicar regularmente contenido, ¿no logras captar la atención de tu audiencia o generar más ventas? En este momento estás en la etapa inicial del emprendedor, según la metodología de Despegue, ya que realizas actividades correctas, pero mal orientadas, lo que te brinda una sensación psicológica de avance, pero una sensación real de frustración y de asumir gastos innecesarios.

Pasar de esa realidad a la de ser un emprendedor que conoce las reglas del juego en internet es el propósito real de la Incubadora Despegue. Convertir al emprendedor en un líder interdependiente, siendo capaz de conocer por qué se realiza cada tarea en su empresa, visibilizando un proceso de ventas sencillo, escalable y fácil de delegar, de modo que el éxito no esté asociado con el azar, sino con una estructura medible, tangible y modificable.