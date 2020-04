El número de fallecidos diarios cae a 301 y los nuevos casos a 1.308

La cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha caído este martes a 301, 30 menos que ayer, con lo que suman ya 23.822, mientras que el de nuevos casos confirmados mediante PCR ha descendido a 1.308, lo que elevan el total a 210.773.



Por quinto día consecutivo, los curados vuelven a superar a los diagnosticados mediante esta prueba: 1.673 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas, 102.548 desde el inicio de la pandemia, con lo que ya son el 48 %, según el Ministerio de Sanidad, que hoy tampoco ha ofrecido la de los positivos confirmados por test rápidos.



El total de pacientes en ucis asciende a 10.364, si bien esta cifra engloba los datos de prevalencia de Galicia, que no ha notificado los datos acumulados, y que ascienden a 72.



En estas 24 horas, 716 personas han tenido que ser hospitalizadas, más de la mitad de nuevo en Cataluña, donde lo han sido 431, seguida, muy de lejos, por Madrid, con 162. Así, hasta 114.959 enfermos han sido ingresados en nuestro país.



De esta forma, el ritmo de la epidemia ha vuelto a descender otras dos décimas desde la víspera y se sitúa en un 0,62 %, si bien hay que tener en cuenta que todos los martes se produce una ralentización de las cifras por el retraso de las notificaciones del fin de semana.



Tan solo dos comunidades se sitúan por encima del 1 %: Castilla y León (1,1 %) y Galicia (1 %), mientras que en el caso de Melilla se dispara al 3,6 %. Y todas, a excepción de Cataluña, han notificado más altas que nuevos casos.



"Son datos muy buenos que nos dan esperanza", ha resaltado en la rueda de prensa telemática el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha precisado que, aunque la situación "es muy dispar" entre comunidades, "todas tienen un claro descenso".



Simón ha urgido un día más a "tener mucho cuidado" porque, tras la relajación de las medidas tomadas y las que están por venir el próximo sábado, aunque "en principio" no debería tener impacto en la transmisión de la epidemia, hay que seguir actuando "muy cautelosamente".

De tener impacto este alivio del confinamiento, el de los menores que arrancó el domingo y el de mayores que llegará el 2 de mayo, se vería en una semana o diez días.



"Es importante que todos entendamos que si no aplicamos las indicaciones del Ministerio, podemos dar pasos atrás a una situación complicada, no solo para la población, sino para nuestro sistema sanitario", ha advertido el epidemiólogo.



Respecto a las víctimas mortales, el experto ha destacado que, a pesar de las cifras, lo cierto es que han quedado atrás las semanas en que se situaban por encima de los 500; de los 301 nuevos fallecidos, 109 han sido notificados por Cataluña.



Preguntado por las cifras de esta comunidad, Simón ha explicado que, según han transmitido al Ministerio las autoridades catalanas, podrían deberse a un "retraso de notificaciones de algunas unidades asistenciales", si bien no tienen la "certeza".



Según el Ministerio, hay otros 785 profesionales sanitarios infectados, 38.369 desde el principio; Simón ha achacado este nuevo aumento al incremento "sustancial" de pruebas que se están haciendo a algunos colectivos como trabajadores de residencias y de centros sanitarios que, "probablemente", se infectaron hace un tiempo.



A pesar de que el balance ya no incluye, desde el pasado viernes, los positivos diagnosticados con test de anticuerpos, España continúa a la cabeza europea en número de contagios y ocupa el segundo puesto mundial por detrás de Estados Unidos, que roza los 980.000.



En número de defunciones, solo le supera EE.UU. e Italia, con 55.637 y 26.977; los más de 23.000 muertos en España han elevado ligeramente la letalidad al 11,4 %, aunque sigue por debajo de la de otros países como Francia (18,1 %), Bélgica (15,4 %) o Reino Unido (13,4 %).



Por comunidades, Madrid se mantiene la primera con 59.784 contagiados, 8.048 fallecidos y 35.841 curados. En segundo lugar continúa Cataluña, donde este martes son 49.158 los casos confirmados, 4.808 los muertos y 18.319 las personas curadas.



Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque: en Castilla y León hay 16.589 contagiados, 1.710 fallecidos y 6.323 personas que han logrado curarse; en Castilla-La Mancha son 15.706 los casos confirmados, 2.396 los muertos y 5.306 los curados.



El País Vasco es la quinta comunidad en número de contagios, con 12.564, además han fallecido 1.255 personas y 9.974 han conseguido curarse y Andalucía, con 11.913 infectados, la sexta.