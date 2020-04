Andalucía propone desayunos en bares de 30 minutos y comidas de 90

La Junta de Andalucía ha remitido este lunes al Ministerio de Sanidad una propuesta para el desconfinamiento al ser una de las comunidades con menor incidencia del coronavirus. Este martes, el Consejo de Ministros decidirá cómo y cuándo se iniciará ese desconfinamiento tras evaluar las propuestas enviadas por cada comunidad autónoma. Es el Gobierno de España, el mando único, quien tiene la última palabra.

Andalucía propone en su calendario la vuelta a las calles de las personas mayores, además del deporte individual, este mismo viernes; el domingo 3 de mayo se reanuden las celebraciones de carácter religioso; el 11 puedan abrir peluquerías, centros de estética y comercio en general; el 18 se podrían celebrar funerales sin velatorios; el 25 retomar la actividad en bares y restaurantes; y en la primera quincena de junio puedan abrir los hoteles.

Además del calendario, la Junta ha fijado una serie de recomendaciones de prevención que, serán o no las que confeccione el Gobierno de España. Para acudir a bares y restaurantes, Andalucía propone una limitación de aforos y tiempos máximos de permanencia como 30 minutos para el desayuno y 90 minutos para comidas y cenas. No se permiten reservas para más de cuatro personas a no ser que vivan juntos y que no se compartan platos ni cubiertos. También, habría que establecer una distancia de seguridad que no se ha concretado entre las mesas y se recomienda colocar filtros en los sistemas de climatización y mantener un sistema de reservas que permita “varios turnos” para que dé tiempo a realizar las tareas de desinfección entre unos comensales y otros.

En cuanto a la salida progresiva a las calles, la Junta pretende que haya distancia entre personas que caminen en la misma dirección. Esas salidas nunca deberán ser de entre cuatro y cinco metros, mientras que si se va corriendo recomienda guardar diez metros y si se va en bicicleta que el espacio de seguridad sea de veinte metros. Todo ello se realizaría en diferentes tramos horarios para evitar aglomeraciones, de forma que las salidas de los mayores quedarían comprendidas entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y los niños podrían salir entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, mientras para el deporte se propone un horario de 7 a 10 de la mañana y de 9 a 11 de la noche.

Estas medidas han sido anunciadas este lunes por el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras el Gabinete de Crisis celebrado en el Palacio de San Telmo, de Sevilla.

En cuanto a los comercios, se establecería la desinfección de las prendas devueltas o probadas y se cifra en 30 minutos el tiempo a pasar en ellos en el caso de que sean establecimientos individuales y en 90 minutos si se trata de centros comerciales.

Se aconseja además evitar las rebajas, por lo que se pide que los establecimientos pongan en marcha “ofertas mantenidas en el tiempo y no en periodos cortos”, según Marín.

La Junta pediría también que se realizara un reconocimiento médico a todos los trabajadores antes de que se reincorporaran presencialmente a las instalaciones de las empresas, así como que se midiera la temperatura en los centros de trabajo y se facilitara el uso de mascarillas e hidroalcoholes en todos los locales.

Según ha señalado Marín, en una segunda fase del periodo de desconfinamiento se pondrían en marcha actividades deportivas o culturales en espacios cerrados, como piscinas o gimnasios.

La Junta no ha incluido en estos planes ninguna medida relacionada con los colegios, aunque ve “muy difícil” que se pueda volver a ellos, ni con las playas y la posible limitación del aforo en algunas de ellas y ha remitido a lo que decida el Gobierno y la opinión de los municipios en los que estén enclavadas.

Por otro lado, el vicepresidente andaluz, también consejero de Justicia, anunció en la conferencia telemática de este lunes que Andalucía pondrá en marcha unidades centralizadas de refuerzo procesal. Se trata de una propuesta planteada en los últimos días por el Gobierno andaluz en la Mesa Sectorial de Justicia. Esta medida pretende la “ocupación de edificios ajenos a sedes judiciales para que se dediquen a la tramitación procesal”. Estas nuevas sedes no tendrían atención al público y podrían cumplir el objetivo de “adelantar trabajo” ante el previsible aumento de casos judiciales tras la pandemia del coronavirus.