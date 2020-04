El PSOE denuncia "deslealtad" de Moreno al no facilitar datos de Covid

El PSOE-A ha denunciado este lunes la "deslealtad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al no ofrecer "directamente" a los ayuntamientos los datos de la incidencia del coronavirus en sus municipios.



"El señor (Juanma) Moreno se comprometió en el Parlamento a que esta misma semana iba a comunicar a los ayuntamientos los datos municipalizados, algo que el PSOE lleva solicitando desde el inicio de la crisis, pero hoy nos hemos encontrado con una deslealtad y es que los ayuntamientos han conocido los datos a través de los medios de comunicación", ha denunciado el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, en una rueda de prensa telemática.



Ha tildado de decisión "desleal, incomprensible e infantil" que los ayuntamientos hayan conocido los datos de esta forma "y no directamente", que es "lo procedente" porque los entes locales podrían "ayudar a la gestión de la crisis conociendo la incidencia real en los municipios".



"Comentar los datos en un ámbito totalmente distinto en lugar de transmitirlos a los principales interesados no es una buena manera de comenzar", ha recalcado antes de pedir al presidente de la Junta que "no abandone la senda del compromiso" adquirido el pasado viernes en el Parlamento.



Ha asegurado además que muchos ayuntamientos, sobre todo de pequeños municipios, les están trasladando que esos datos pueden contener "errores".



"Pedimos rigor, lealtad y que se hagan las cosas bien", ha insistido.



Por otra parte, ha reclamado a Moreno que explique "en qué se basa" el plan de la Junta para solicitar, como anunció ayer, la apertura de bares, peluquerías y otros comercios en el mes de mayo, lo que ha tildado de "ocurrencia".



"¿En qué se basa para solicitar la apertura de bares y de pequeños comercios en unas fechas determinadas? No lo entendemos", ha confesado el dirigente socialista, que se ha preguntado si la Junta va a garantizar que esos establecimientos cumplan con todas las medidas de seguridad para los trabajadores y el público.



"¿Va a abrir alguna línea para ayudarles a cumplir las medidas de seguridad?", ha proseguido Fiscal, que ha advertido de que "detrás de este tipo anuncios, si no hay una base sólida que los avalen, nada más que hay humo".



"Ya ocurrió cuando anunció la vuelta de los niños al colegio en mayor y horas después fue corregido por su propio gobierno", ha recordado.



En su opinión, este tipo de anuncios provocan "confusión y frustración" entre los andaluces, por lo que ha pedido "seriedad".



"La desescalada debe ser compartida además con todos los grupos políticos", ha defendido el portavoz socialista, que ha considerado "desleal" hacer estos anuncios "sin que el resto de los grupos tengan el más mínimo conocimiento de lo que plantea".