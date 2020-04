Sanidad da por controlada la epidemia y apela a la responsabilidad

Las autoridades sanitarias creen que con algo más de 1.800 nuevos casos, otras 331 muertes y más de 100.000 curados la epidemia de coronavirus sigue controlada, pero avisan de que ahora es el turno de cada uno, ya que el riesgo sigue y un solo paso atrás puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".



Por tercer día consecutivo, el avance del virus en las últimas 24 horas se ha situado por debajo del 1 %, en concreto un 0,9 %, y alcanzan los 209.465 positivos diagnosticados mediante PCR, la prueba más fiable para detectarlo; falta saber aquellos detectados por test de anticuerpos, que el Ministerio de Sanidad ha dejado de facilitar desde el pasado viernes.



Mientras, la cifra de víctimas mortales asociadas al coronavirus se sitúa en 23.521, 331 desde el último balance de ayer, cuando se alcanzó el mínimo de 288, el más bajo desde el 20 de marzo, lo que supone un incremento del 1,4 %, dos décimas más que la víspera.



Asimismo, el departamento que dirige Salvador Illa ha proporcionado por primera vez el número total de personas que han sido ingresadas en Cuidados Intensivos desde el inicio de la pandemia, que asciende a 10.289; 174 lo han sido en las últimas 24 horas, la inmensa mayoría en Cataluña, donde 141 enfermos han precisado de UCI.



También ha aportado el número de hospitalizaciones: 114.081 en total y 351 nuevas; otra vez, Cataluña aglutina la mayor cantidad con 134.



De hecho, desde Sanidad están tratando de "clarificar" estos resultados en la comunidad catalana, si se deben a retrasos de las áreas de notificación o si realmente ha podido haber un repunte de casos leves que se quedan en sus domicilios, según ha explicado en la rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



Las altas, por su parte, siguen acercándose a la mitad del total de contagiados: con las 2.143 nuevas de hoy, ya son 100.875 las personas que han superado la enfermedad, el 48 % del total.



"Tenemos una epidemia que está controlándose progresivamente, y estos buenos datos se tenían que notar en una mejora de las condiciones de la población", como ocurrió ayer con los menores de 14 años, según ha resaltado Simón.



Solo tres comunidades se sitúan por encima del 1 %: Cataluña, que lo duplica con un 2 %; Castilla y León (1,1 %) y Cantabria (1 %).



De hecho, el epidemiólogo ha considerado que ya hay varias autonomías, provincias y territorios, sobre todos los insulares, "en una situación muy favorable" para empezar a plantearse la fase de transición.



Pero después de lo fácil, que ha sido el confinamiento, llega ahora el turno de lo difícil, y es la responsabilidad individual de cada uno para evitar un repunte del coronavirus.



De ahí que el director del CCAES ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual tras algunos episodios ocurridos ayer de incumplimiento de las indicaciones sanitarias en el primer paseo de los más pequeños en más de 40 días, que han llevado a la Generalitat de Cataluña a pedir al Gobierno que replantee el modelo de salidas e introduzca su propuesta de establecer franjas horarias.



A Simón, las imágenes de los niños en la calle le han despertado "alegría porque progresivamente vamos a poder volver a una vida más normal", pero también "algunas preocupaciones" por lo visto en algunos grupos de personas a las que no ha sabido calificar si de "incívicos o insolidarios", pero desde luego "poco prudentes".



"Estas medidas de desconfinamiento no significan que podamos hacer todo lo que queramos", ha advertido. Y, un solo paso atrás -ha añadido-, puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".



Según el experto, "lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar su responsabilidad individual o familiar para garantizar que esa apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población", ha dicho.



De ello dependerán los siguientes pasos de la desescalada y, "si no va como debe porque no se respetan todas las indicaciones, esa fase de transición llegará más tarde o será más lenta de lo que a todos nos gustaría", ha advertido.



"La población tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, diciembre o en el verano pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí y puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado", ha zanjado.



El Ministerio de Sanidad estudia este lunes los planes territoriales que las distintas comunidades autónomas le presenten para diseñar cómo será el final del confinamiento que rige en todo el país desde el 15 de marzo; hoy habrá dos reuniones de trabajo: una técnica y una nueva convocatoria del Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, como todos los lunes.



Hoy se han conocido además otros detalles del estudio de seroprevalencia ENE-COVID que se ha puesto en marcha para conocer el alcance de la pandemia en España y del que se conocerán sus primeros resultados preeliminares en dos semanas, cuando se haya hecho ya una primera visita a los cerca de 90.000 potenciales participantes de los cerca de 36.000 hogares que han sido seleccionados.



A ellos se ha dirigido la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, para pedir su participación porque, aunque es voluntaria, es esencial para conocer la verdadera dimensión de la infección en España y estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus.