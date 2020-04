España suma 331 muertos en las últimas 24 horas, un leve repunte

La cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha aumentado este lunes tras la fuerte caída experimentada ayer hasta alcanzar los 331, con lo que suman ya 23.521, mientras que la de curados ha rebasado la barrera de los 100.000 con otras 2.144 altas en las últimas 24 horas.



Mientras, el número de contagios diagnosticados por PCR se ha prácticamente mantenido en los 1.831, un 0,9 % más que ayer, y sitúa el total en 209.465, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que hoy tampoco ha ofrecido la de los positivos confirmados por test rápidos de anticuerpos.



Del total de casos, 37.994 corresponden a profesionales sanitarios, 410 más en 24 horas, con lo que representan el 18,13 %.



Con todo, el ritmo de la epidemia se mantiene prácticamente estable por debajo del 1%, ya que los nuevos positivos apenas suponen un centenar más que los contabilizados el domingo.



Solo tres comunidades se sitúan por encima de ese porcentaje: Cataluña, que lo duplica con un 2 %; Castilla y León (1,1 %) y Cantabria (1 %).



Pese a no incluir ya los positivos diagnosticados con test de anticuerpos, que el Ministerio dirigido por Salvador Illa decidió no tener más en cuenta para el cómputo el pasado viernes, España continúa como segundo país en número de casos, solo por detrás de Estados Unidos, que rebasa los 928.000.



También es, superado solo por EE.UU. e Italia, con 53.934 y 26.644 muertes, el que más fallecidos ha registrado; los más de 23.000 muertos en España han elevado ligeramente la letalidad al 11,2 %, aunque sigue por debajo de la de otros países como Francia (18,3 %), Bélgica (15,4 %) o Reino Unido (13,6 %).



Lo que sí ha hecho por primera vez el Ministerio es dar el número total de personas que han sido ingresadas en Cuidados Intensivos, que asciende a 10.289 desde el inicio de la pandemia; 174 lo han sido en las últimas 24 horas, la inmensa mayoría en Cataluña, donde 141 enfermos han precisado de UCI.



También incluye el número de hospitalizaciones: 114.081 en total y 351 nuevas; otra vez, Cataluña aglutina la mayor cantidad con 134.



Esta misma comunidad ha experimentado el mayor número de defunciones asociadas al coronavirus, con 133 de los 331 contabilizados hoy, que suponen un incremento del 1,72 %, medio punto más que la víspera, cuando fueron 288.



Aunque, por número de contagios, Madrid sigue encabezando las cifras de la pandemia: 59.421 contagiados, 7.986 fallecidos y 35.665 curados. En segundo lugar continúa Cataluña, donde este lunes son 47.755 los casos confirmados, 4.699 los muertos y 17.897 las personas curadas.



Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque: en Castilla y León hay 16.404 contagiados, 1.690 fallecidos y 6.272 personas que han logrado curarse; en Castilla-La Mancha son 15.664 los casos confirmados, 2.365 los muertos y 5.282 los curados.



El País Vasco es la quinta comunidad en número de contagios, con 12.513, además han fallecido 1.241 personas y 9.840 han conseguido curarse.



Andalucía con 11.852 infectados es la sexta comunidad más afectada y detrás de ella, con un inferior número de contagiados, están la Comunidad Valenciana, con 10.180 positivos confirmados y Galicia, con 9.238, aunque, en su caso, no diferencia si los confirmados son por PCR o test de anticuerpos.