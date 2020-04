Adelante insta a prorrogar contratos de sanitarios hasta diciembre

La parlamentaria autonómica por Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha instado hoy al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a prorrogar los contratos de los sanitarios incorporados al servicio durante la pandemia, al menos, hasta diciembre y no junio como ha propuesto el Servicio Andaluz de Salud.



En declaraciones enviadas a los medios de comunicación, Nieto ha explicado que el anuncio que ha hecho la Junta de mantener estos contratos hasta junio “es claramente insuficiente”.



“Hay que pensar que este personal ha sido contratado para sustituir a 2.000 sanitarios contagiados y también hay que pensar que, cuando se acabe lo más duro de la pandemia, habrá que atender a aquellos pacientes que han estado relegados por tener patologías no vinculadas al coronavirus”, ha añadido.



Nieto cree que, además, la incertidumbre sobre una posible nueva ola del virus en otoño “hace imprescindible que se gratifique al personal sanitario y se garantice que sus contratos se podrán mantener hasta que acabe al año”.



La parlamentaria de Adelante Andalucía pide también que se prolonguen de la misma forma los contratos del personal que ha estado trabajando en residencias de mayores medicalizadas.



“Ellos han estado trabajando con la población más vulnerable, donde no se puede bajar la guardia, porque ha sido un importante foco de contagio”, ha concluido.