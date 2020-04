Alemania advierte de riesgos de reactivar precipitadamente el turismo

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, advirtió, en declaraciones al dominical "Bild am Sonntag", de los riesgos que implicaría reactivar precipitadamente el turismo en medio de la pandemia del coronavirus.



"Una carrera en Europa para ver quien permite primero viajes turísticos lleva a riesgos que no podemos asumir", dijo Maas.



"Las repercusiones que tiene un brote infeccioso en un destino turístico en los países de origen de los viajeros es algo que ya vivimos", agregó el ministro.



Con ello, Maas aludía a los contagios que se produjeron en la estación de esquí de Ischgl, que se consideran como uno de los factores que aceleraron el crecimiento de la pandemia en Alemania.



Eso es algo que, según Maas, "no se debe repetir".



Lo que necesita Europa es, agregó el ministro alemán, desarrollar criterios comunes para regresar a la libertad de viajes.



La advertencia de Maas se produce después de que el canciller austriaco, Sebastian Kurz, presenta planes para abrir escalonadamente las fronteras con Alemania y la República Checa para viajes turísticos.



"No podemos destruir los éxitos que hemos alcanzado con tanto trabajo", dijo Maas.



El Ministerio de Exteriores advierte desde hace varias semanas contra los viajes turísticos a cualquier parte del mundo en tiempos de la pandemia.



El propio Maas ha dicho que este verano unas vacaciones con playas llenas no será posible.