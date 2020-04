Adelante pide "no repetir errores de 2008" en la gran alianza

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha valorado este sábado la gran alianza para la recuperación económica y social de Andalucía propuesta por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la par que ha pedido "no repetir errores de 2008" y "cambios estructurales imprescindibles".

En un audio difundido a los medios de comunicación, Valero ha "recogido el guante" ante el ofrecimiento del presidente andaluz porque "es lo que la ciudadanía demanda de nosotros ante una situación de tanta incertidumbre y tanta dificultad". "Aunque pueda ser un ofrecimiento de política de ficción", ha subrayado, "hay una oportunidad y vamos a intentar mejorar la vida de la gente".

Ante la previsible crisis económica que se avecina como consecuencia del Covid-19 en Andalucía, Toni Valero ha pedido que la alianza "no repita los errores del 2008". "Si vamos a abordar la reconstrucción económica y social, no vayamos por la línea de la austeridad", ha reclamado, "aprendamos también de lo que esta crisis nos está enseñando, es decir, servicios públicos fuertes y un nuestro modelo económico que no pivote sólo en el sector terciario".

Igualmente, el líder de IU Andalucía ha apuntando que su compromiso pasa por la implicación de todos los agentes sociales en la reconstrucción económica social, por lo que "el acuerdo tiene que traspasar la frontera del Parlamento".

Como objetivos contemplados en la gran alianza, Valero ha solicitado el "blindaje" de servicios públicos de calidad y el fin de la precariedad laboral en la administración pública. A todo ello se suma, "una diversificación de la economía; el fomento al empleo de calidad, especialmente en la defensa de los especuladores y apoyando a las pymes, y protección para los más vulnerables".

Toni Valero también ha solicitado mayor protagonismo para los ayuntamientos que están "en primera línea de esta gestión económica y social" y son "muy eficaces en la materialización de las políticas públicas".

"Acudimos con esta voluntad de mejorar la vida de la gente, de poner cimientos fuertes y no pies de barro con medidas paliativas", para aportar a Andalucía de "unas condiciones de seguridad vital y económica para su pueblo", ha concluido Valero.