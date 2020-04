Cartas para "Decir Adiós"

Seis párrafos narran la historia de Pilar y Fernando, madre e hijo que dejan “un hueco muy grande” en la vida de quienes más querían, como escriben sus familiares en "Decir Adiós", una plataforma que ha nacido para que las víctimas del coronavirus dejen de ser números y se transformen en historias que, además, sirvan como una suerte de despedida digital para pasar el duelo.



"Decir Adiós" nace viendo el telediario; sus fundadores, Carmen Brioso y Joaquín Castañeda cuentan a Efe que querían ayudar a los afectados por la pandemia, pero no sabían cómo “te sientes inútil ante una situación así”.



Carmen, desde Sevilla, y Joaquín, en Albacete, se pusieron manos a la obra para que "Decir Adiós" estuviese lista cuanto antes porque “esta es la forma que encontramos para colaborar”.



De esta manera querían ayudar a que quienes hubieran perdido a un ser querido pudieran llevar el duelo de manera digital, “un pequeño sustituto” que, además, sirve de homenaje a los que faltan y de punto de conexión para que amigos, familia “o desconocidos incluso”, como señala Carmen, puedan mostrar su apoyo a través de la tecnología, el "pequeño salvoconducto de la pandemia".



“En muchos casos no conoces a la persona que te apoya a través de las redes, pero aún así te reconforta”, continúa Carmen, y es que las cartas de despedida recogidas en Deciradios.es tratan de rescatar del olvido los recuerdos “para que los fallecidos dejen de ser números y se conviertan en historias”, unos relatos que, además, ayudan a quienes los narran “escribir ayuda a superar”.



A pesar de los pocos días de vida del espacio ya hay cartas publicadas, como la de la ahijada de Bolivia Guerra, quien se despide de ella para siempre agradeciéndole todo lo que le enseñó.



La hija de Antonio José le dedica una página llena de momentos felices y del dolor de una despedida que no llegó, en cuyas líneas no deja repetirse la palabra “solo”.



Desde "Decir Adiós" moderan las historias que les llegan ya que no quieren “publicar nada con connotaciones políticas o dañinas".



Aunque la plataforma lleva una semana en activo Carmen y Joaquín empezaron a trabajar al principio de la crisis sanitaria, compaginándola sus trabajos en publicidad y en el mundo del ciclismo respectivamente, aunque su “formación no tiene nada que ver con el proyecto sino que nace de las ganas de ayudar”, confiesa Carmen.



Por eso, antes de crear "Decir Adiós" consultaron a psicólogos para cerciorarse sobre si compartir relatos podría ser una buena terapia para los familiares de los fallecidos, ya que “cuando nos enfrentamos a un duelo es necesario cerrar heridas y una carta es una buena manera de iniciar el proceso”, concluyen.



Los fundadores animan a quien lo necesite a participar con su historia o con comentarios para apoyar a quienes han publicado cartas de sus fallecidos.



Además, "Decir Adiós"cuenta con un mecanismo de donaciones de apoyo a Cruz Roja para “intentar poner nuestro granito de arena”.