Echenique ataca a CGPJ: "Lo que deteriora son sentencias sin pruebas"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha respondido este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "lo que deteriora la imagen de la Justicia son las sentencias dictadas sin pruebas materiales" como, a su juicio, ocurrió con la diputada autonómica de la formación morada Isa Serra.

Echenique se ha expresado así en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', después de que la Comisión Permanente del CGPJ rechazase rotundamente este jueves las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la condena impuesta a Serra.

Tras contener el contenido de la sentencia, Iglesias confesó que le invadía una "enorme sensación de injusticia" por la condena a Serra. "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", escribió el vicepresidente en la red social Twitter.

Así, el portavoz de Unidas Podemos ha sostenido que la sentencia no contaba con ninguna prueba material, ya que las únicas pruebas que se aportaron eran fotografías y vídeos que mostraban a Serra "alejándose del conflicto". "Y los jueces no tuvieron a bien valorarlas", ha lamentado.

En este sentido, Echenique ha señalado que es "bueno" que se entienda "qué tipo de sentencia se está criticando".

"Ayer el CGPJ emitió su opinión. No deberíamos prohibir que la emitiera aunque sea uno de los máximos órganos de uno de los tres poderes. No deberíamos impedirlo aunque seamos conscientes de donde viene su opinión", ha asegurado, para después recordar que el presidente del órgano, Carlos Lesmes, "fue alto cargo de los gobiernos de Aznar".

En esta línea, Echenique ha evocado la separación de poderes para justificar la reacción de Iglesias. "Los tres poderes están sujetos a críticas, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La prueba de eso es que el órgano máximo del poder judicial pueda emitir un comunicado criticando al vicepresidente segundo", ha apuntado.

Para el portavoz de Unidas Podemos, esa separación no "implica" que los tres poderes no puedan "ser criticados". Eso sí, ha insistido en distinguir "de dónde viene la crítica". "Al CGPJ no se accede por oposición, sino mediante votaciones en órganos parlamentarios, mediante acuerdos entre políticos", ha zanjado.