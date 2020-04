Los militares reducen su participación en la operación Balmis

Los militares desplegados en la operación Balmis se han reducido de 8.000 a 6.000 diarios al haber disminuido las peticiones de ayuda de las administraciones, que son las que solicitan su participación en diferentes labores de lucha contra el coronavirus cuando no tienen capacidad para abordarlas.



El director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Carlos Pérez Martínez, ha dado este jueves cuenta de las actividades previstas en Balmis y ha reconocido una disminución de los efectivos desplegados.



"Es cierto que ahora estamos teniendo una reducción en la participación de las Fuerzas Armadas en la operación Balmis, hemos tenido un pico de 8.000 militares en la calle y ahora tenemos 6.000", ha dicho el general, que ha aclarado que "responde a que hay menos peticiones al Ministerio de Defensa de otras administraciones", que son las que solicitan su ayuda.





Pérez Martínez ha informado de que los militares actuarán este jueves en 193 localidades y desinfectarán el Palacio de Hielo de Madrid, que ayer se clausuró como morgue provisional para fallecidos de coronavirus, así como 10 hospitales, 23 centros de salud y 57 residencias de mayores.Ayer miércoles, ha indicado, trabajaron en la lucha contra el virus 6.048 militares en 217 localidades y desinfectaron 8 hospitales, 10 centros de salud y 60 residencias de mayores.El general ha celebrado la "buena noticia" de que ya no fue necesario hacer ningún traslado de fallecidos ni tampoco de pacientes entre hospitales o a hoteles medicalizados.Además de desinfectar el Palacio de Hielo, hoy seguirán con esta tarea en las instalaciones de Ifema de Madrid, donde además siguen desmontando material habilitado en el recinto que sirve de hospital de campaña, concretamente en los pabellones 1, 3, 5, 7 y 10.Asimismo, llevarán a cabo desinfecciones en la estación marítima de Ceuta, en prisiones de Pamplona y Sevilla, en comisarías de la Policía Nacional de Tarragona y Zaragoza, y en instalaciones de la Cruz Roja de la provincia de Cádiz.En cuanto a los hospitales que se desinfectarán este jueves, Pérez Martínez ha explicado que se trata de centros sanitarios de Madrid, Sevilla, Málaga, Cartagena (Murcia), Granada y Huelva.Otras funciones de los militares serán el traslado de alimentos en Cartagena, Granada y Córdoba, así como de productos de primera necesidad desde Ifema a diversas entidades en Madrid, y la formación en tareas de desinfección por parte de la UME a organismos civiles de Castellón, Jaén y las islas de La Palma y Hierro.El general ha hecho hoy referencia al proceso que se sigue cuando una comunidad autónoma hace una petición de ayuda al Ejército y ha puesto como ejemplo la que cursó el pasado domingo Aragón para desinfectar la residencia de mayores Santa Bárbara de Zaragoza.La comunidad hizo por la mañana la petición a los ministerios de Defensa y Derechos Sociales con la opción de que fueran los militares los que acometieran la desinfección y en menos de 24 horas, a las ocho y media de la mañana del lunes, 25 miembros de la UME estaban ya en la residencia, que se tardó 20 horas en desinfectar ya que es, ha destacado el general, un edificio grande.Pérez Martínez ha explicado que esta rapidez no es inusual, sino "la tónica" en las actuaciones del Ejército, y ha recordado que los militares han desinfectado hasta el momento en 9.603 instalaciones, 4.561 de ellas residencias.Son tareas, ha destacado, "relativamente sencillas aunque no exentas de riesgo" que proporcionan "tranquilidad y seguridad" a los ciudadanos.