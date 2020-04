Repuntan ligeramente las muertes con Covid-19 en 24 horas: 440

La cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha vuelto ha experimentar este jueves, por tercer día consecutivo, otro pequeño aumento al sumar 440, y son ya 22.157, lo mismo que el número de nuevos contagios, que han sido 4.635, lo que elevan el total a 213.024.



También siguen incrementándose las altas que, con otras 3.335 personas que se han curado en 24 horas, alcanzan las 89.250, el 41,8 % de todos los que han contraído el virus, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.



De esta forma, el coronavirus ha seguido acelerando de forma suave el ritmo de infecciones y alcanza este jueves el 2,2 % con respecto a la víspera, cuando fue dos décimas por debajo.





No obstante, los técnicos sanitarios han vuelto a insistir en que este aumento se debe a que se están haciendo muchas más pruebas diagnósticas, muchas de ellas serológicas a pacientes muy leves, que este miércoles sumaron prácticamente la mitad de los nuevos positivos.Entre los nuevos casos confirmados hay 1.202 profesionales sanitarios más que la víspera, con lo que suman 34.355 desde el inicio de la pandemia, el 16,12 % del total.Mientras, aunque el número de víctimas mortales en 24 horas es de cinco más que la víspera, cuando fueron 435, el incremento apenas se mueve del 2 % en el que ha estado toda la semana.Del total de positivos detectados desde el principio de la crisis sanitaria, 191.389 han sido confirmados por PCR, la prueba más fiable para detectar el virus, y 12.830 por test de anticuerpos.Además, se han notificado 1.511 casos con anticuerpos positivos asintomáticos cuando se les realizó la prueba, y por ello no se puede establecer el momento en que estas personas se contagiaron ni si han padecido o no la enfermedad.En las últimas 24 horas, 867 personas (105 menos que el miércoles) han sido hospitalizadas: casi la mitad (352), y como ha venido ocurriendo toda la semana, en Cataluña; otras 52 (las mismas) han sido ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, 18 de ellas en esta misma comunidad.Con todo, España continúa a la cabeza europea en número de contagios, el segundo del mundo tras Estados Unidos, donde son más de 800.000.En el de fallecidos sigue a Italia, que sigue siendo el primero con 25.085; sin embargo, la letalidad, que en España es del 10,4 %, es mucho mayor en países como Francia, que con 21.340 muertos alcanza el 17,9 %, o Bélgica (14,9 %).Por comunidades, Madrid sigue encabezando las cifras de la pandemia: 60.487 contagiados, 7.684 fallecidos y 33.645 curados. En segundo lugar continúa Cataluña, donde este jueves son 44.892 los casos confirmados, 4.343 los muertos y 15.477 las personas curadas.Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque por muy poco: en Castilla-La Mancha hay 17.557 contagiados, 2.188 fallecidos y 4.577 personas que han logrado curarse; en Castilla y León son 17.402 los casos confirmados, 1.582 los muertos y 5.777 los curados.El País Vasco es la quinta comunidad en número de contagios, con 13.436; además han fallecido 1.167 personas y 8.136 han conseguido curarse.Andalucía, con 11.845 infectados, es la sexta comunidad más afectada y detrás de ella, con un inferior número de contagiados, están la Comunidad Valenciana, con 10.692 positivos confirmados, y Galicia, con 8.805.