Salidas infantiles: paseos cortos, correr, saltar y hasta tres niños

El Gobierno planea que hasta tres niños puedan salir a la calle acompañados por un adulto para correr, saltar y hacer ejercicio a un kilómetro de casa, siempre respetando el distanciamiento social aconsejado por las autoridades sanitarias.



Según han informado fuentes del Gobierno, se trabaja para que la orden que regulará las salidas de los menores desde el próximo lunes permita salidas de un adulto responsable con hasta tres niños que convivan con él.



Y no solo podrán pasear: los niños tendrán permitido correr, saltar y hacer ejercicio, siempre que estén "acompañados en todo momento" por un adulto que conviva con ellos y que se hará responsable.





El Gobierno quiere además que en esas salidas se respeten siempre las medidas de distanciamiento social aconsejadas por la autoridad sanitaria "con otros niños y adultos que no convivan con ellos".Estas son las nuevas condiciones en las que trabaja el Gobierno tras la rectificación de ayer, cuando el Consejo de Ministros aprobó inicialmente que los niños de hasta 14 años solo podrían acompañar a sus padres para ir al supermercado, a la farmacia o al banco.Sin embargo, la propuesta inicial de la Dirección General de Infancia que depende de la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias era aliviar el confinamiento para que los niños pudieran salir a la calle a saltar y correr acompañados de un progenitor "un rato cada día".Tras las críticas de la oposición y el malestar de Unidas Podemos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que este mismo sábado dictaría la orden que establecerá las condiciones de las salidas de los niños a la calle, una vez que este miércoles se ratificaba el decreto que prorroga el estado de alarma en el Congreso.El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha añadido esta arde en rueda de prensa telemática que el primer decreto del estado de alarma no impedía que los menores pudieran acompañar a sus padres, pero que fue tal la conciencia de la sociedad que hizo que los niños no salieran ni con sus padres.Por su parte, preguntado por los plazos en los que se emitirá la nueva orden, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, de quien depende la Dirección General de Infancia, ha abierto la posibilidad de que pueda emitirse mañana, ya que el borrador que han elaborado varios ministerios está prácticamente acabado.Álvarez, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en lo ya avanzado por Illa y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que se permitirán paseos breves y controlados de los niños, en el entorno de su hogar, acompañados de un adulto y garantizando un cierto espacio de distanciamiento.Además, ha restado importancia a las posibles diferencias en el Gobierno y la polémica provocada por la rectificación del Ejecutivo, que primero dijo que los niños sólo podrían salir al supermercado, el banco o la farmacia y ahora les permitirá breves paseos, y ha asegurado que su departamento trabaja "muy bien" con las autoridades sanitarias."No hay dos Gobiernos en uno, ni la voluntad de choque", ha zanjado."Dar un paseo es dar un paseo", dijo Illa preguntado sobre en qué consistiría esta medida concreta.