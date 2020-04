El virus "pone de relieve que el sistema territorial no ha funcionado"

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno durante casi una década, ha manifestado que la actual crisis por el coronavirus “ha puesto de relieve que el sistema de reparto territorial no ha funcionado bien” en España. A su juicio, la distribución de poder entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas ha sacado a relucir ciertas carencias en las últimas semanas tras decretarse el estado de alarma en nuestro país.

“No estoy diciendo que abogue por la recentralización, sino que hay territorios que no entienden que España es un país muy descentralizado pero unitario”, ha confesado Guerra, quien ha añadido que “he visto algunas comunidades poniendo muchos palos a las ruedas y que seguían las órdenes del Gobierno arrastrando los pies”.

No quiso citar ningún ejemplo en concreto pero dejó entrever que Cataluña era una de esas comunidades autónomas que ha puesto “obstáculos” a esas decisiones que ha ido adoptando el Gobierno presidido por Pedro Sánchez durante la presente crisis sanitaria por el coronavirus.

Declaraciones de Alfonso Guerra en exclusiva al programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, presentado y dirigido por el periodista Fernando Pérez Monguió.

La revitalización del papel del gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos retos e interrogantes en los países donde la fragmentación de competencias obliga a una actuación política concertada entre distintos niveles de gobierno. El debate sobre la cuestión territorial lleva mucho tiempo abierto y esta crisis abre una oportunidad para su futura transformación.

Alfonso Guerra fue el número 2 del PSOE durante prácticamente todos los años de Felipe González al frente del Gobierno. Ya no vive la política desde primera línea de batalla. “La política está mal vista y ahora los mejores no están en la política”, por lo que no son extrapolables decisiones adoptadas tras la dictadura como los Pactos de la Moncloa con los pactos que puedan tomar actualmente los partidos, que “tienen poca actitud de cooperación entre ellos”. “No se pueden comparar los Pactos de la Moncloa con los pactos de ahora porque ahora las circunstancias son distintas y la actitud de los actores también”, ha dicho.

Aún así, Guerra ha pedido a los partidos que tengan “sentido de la oportunidad” porque “no es hora de criticar” cuando “hay tantas muertes y casos de contagiados”. “Es el momento de ayudar y apoyar”, ha comentado.

Por otro lado, la crisis del coronavirus pone a prueba la cooperación y la fortaleza de la Unión Europea. De ahí que Guerra haya explicado que “si estamos en la idea de la UE como sistema eficaz, ante una situación tan dramática, todos los países deben cooperar. Si no es así, Europa está avocada a la desaparición”.

También, sobre el papel de Europa, el exvicepresidente del Gobierno se ha preguntado que por qué el objetivo de déficit para los países es del 3%, lo que ha calificado como un “error” y ha añadido que “hay que tener una mayor flexibilidad”.

Guerra ha lamentado que esta crisis por el coronavirus pueda ser pagada principalmente por los “más vulnerables”, ya que “la historia de los pueblos lo dice así”. Su apuesta es por tomar medidas para que “desaparezca la pobreza” y, de esta forma, “disminuir las desigualdades existentes”.

El desplome del turismo “no solo castigará a Andalucía”

Alfonso Guerra, durante su participación en el programa Acento Andaluz, emitido en la noche de este miércoles, ha indicado que “los andaluces somos universales” por lo que esa “dependencia al turismo es semejante al de otras comunidades autónomas”. Es más, el sector turístico es el 14% del PIB del conjunto de España, así que “no solo castigará a Andalucía”.

De hecho, ha puesto ejemplos como Canarias, Baleares y Cataluña, comunidades en las que el turismo es esencial para la economía. “Saldremos adelante”, ha dicho.

Además, el exvicepresidente del Gobierno español en los tiempos de Felipe González, ha remarcado que “los españoles demuestran una fortaleza tremenda cuando tienen un objetivo común” y ha hecho hincapié en la “excepcional actitud” de la mayoría de los ciudadanos a la hora de cumplir con el confinamiento.

Guerra se ha mostrado “realista y no optimista” en relación a la crisis por este enemigo invisible que ha conseguido poner en jaque a todo el mundo en cuestión de tan poco tiempo. “Habrá dificultades y la calidad de vida va a bajar”, ha confesado.

También, ha declarado que está en contra de lo que dicen los políticos de que “vamos a salir de esta”, ya que “saldremos más debilitados porque habrá muchos sectores atascados”.

Residencias de mayores convertidas en “almacenes de ancianos”

“Esta crisis pone al descubierto que las residencias de mayores eran almacenes de ancianos”. Reflexión de Alfonso Guerra sobre la situación que atraviesan esos centros que han visto destapar sus vergüenzas durante la crisis del coronavirus. Las residencias han sido focos de infección del Covid-19 y se han llevado por delante la vida de cientos de personas mayores en las últimas semanas.

De ahí que Guerra haya solicitado medidas y proyectos “para que no vuelva a pasar” una situación parecida. “Es el momento de tomar decisiones porque el virus ha arrasado” esas residencias, la mayoría de ellas de carácter privado.

Guerra ha destacado la importante labor realizada por los profesionales sanitarios, luchadores y en primera línea de batalla contra el virus. “Era una prueba muy difícil que se está pasando con muy buena nota”, ha dicho.

Pese a ello, “es una tragedia terrible” que España sume ya más de 21.000 muertes por culpa de la pandemia.

Por otro lado, Guerra ha querido verle el lado positivo al coronavirus y ha indicado que “esta situación ha ayudado a que padres e hijos se conozcan mejor” o que “se vivan momentos de máxima generosidad” como que “una panadería ofrezca productos gratuitos a los más necesitados”. De esta crisis “saldremos con una conciencia mejor”.

Y, por último, Guerra ha hecho un llamamiento a la “capacidad creadora” de los artistas españoles para que “el ser humano no se quede amputado sin la cultura”. Además, ha pedido un esfuerzo de las administraciones para no dejar caer algo “tan esencial” como es la cultura.