Cómo ahorrar en el teletrabajo con los cartuchos de tinta

El teletrabajo obliga a miles de trabajadores a improvisar una oficina en casa, así como padres y madres están obligados a imprimir diariamente las tareas de sus hijos. Entre los elementos que no deben faltar en casa en época de confinamiento para llevar a cabo estas tareas, se encuentra, por tanto, la impresora. Hacer una buena elección, en este sentido, puede significar un gran ahorro

El teletrabajo ha cogido a muchos por sorpresa por la crisis del coronavirus, una posibilidad que, aunque real, parecía bastante remota de llevar a cabo. Ahora, es una realidad de pleno derecho y lo importante es adaptarse a la situación y ahorrar en todos los aspectos que sean posibles al montar la oficina en casa.

Uno de esos aspectos en los que se puede ahorrar bastante es en los cartuchos de tinta que utiliza la impresora para imprimir los documentos. Una necesidad para aquellos que tienen hijos y ven cómo cada día les llegan decenas de trabajos que necesitan ser impresas. Salir a cada momento a la calle en estos días no es una buena idea, por lo que la impresora es la opción más favorable.

¿Qué impresora comprar?

Como cabe imaginar, es muy importante hacer una buena elección en la compra de una impresora. No solo hay que estudiar con detenimiento la calidad de impresión que ofrezca el aparato en sí, el precio o la garantía de durabilidad de ofrezca la marca, sino, sobre todo, el gasto que lleve asociada la compra de los cartuchos de tinta.

La Brother MFC-J5330DW es un producto de muy buena calidad y con cartuchos de tinta lc3217 y Lc3219 que permiten imprimir más de 3000 páginas. La MFC-J5330DW se trata de una impresora multifunción de tinta profesional A4, que cuenta con WiFi y fax, impresión hasta tamaño A3, impresión automática a doble cara A4 y cartuchos XL. Por su parte, los Cartuchos Brother mfc-j5330dw tienen un precio muy asequible y ofrecen muy buena calidad.

Esta impresora cumplirá ampliamente con los trabajos que se llevan a cabo a diario en cualquier tipo de oficina y ha sido diseñada para funcionar de manera ágil y eficaz. Es compatible con todos los dispositivos que se encuentran habitualmente en casa (ordenadores, móviles y tablets), pues ofrece múltiples opciones de conectividad (red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct, conexión móvil y conexión Cloud).

Otro ejemplo de calidad son los cartuchos de tinta brother lc3219xl compatible, considerados como la mejor fórmula para ahorrar dinero en la oficina de casa o imprimiendo las tareas de los hijos para el colegio.

Comprar cartuchos compatibles

Cada vez hay más cartuchos compatibles para usar con los diferentes modelos de impresora debido al alto precio de los originales. Este aumento en la oferta por parte de las marcas blancas ha hecho posible que los precios sean más competitivos y la calidad de los consumibles mayor.

La diferencia en el precio con respecto a los originales es más que notable, convirtiéndose se en una opción viable para cualquier consumidor, pues se venden fácilmente a través de la red. Concretamente, para el modelo de impresora del que se ha hablado con anterioridad, Brother MFC-J5330DW, en quecartucho.es se encuentran los mejores compatibles, con calidad premium y a un precio económicamente sin competencia.

Trucos para ahorrar en la impresión

Además del uso de cartuchos compatibles, los amigos de quecartuchos ofrecen otros consejos para ahorrar tinta en cada impresión.

Imprimir lo justo

El primero es el más obvio de todo, y es imprimir solo aquello que realmente se necesita, pues hay documentos que pueden ofrecer la misma ayuda sin necesidad de ser impresos.

Imprimir con conciencia

Así mismo, los documentos que no sean realmente importantes o que sean solo para uso personal, se pueden imprimir en la opción de borrador o escala de grises, incluso bajar la resolución. Así mismo, no se debe usar tinta a color si no es estrictamente necesario, pues es más cara.

Elegir la tipografía

La tipografía que se utiliza afecta directamente al consumo de tinta en cada página impresa. Las tipografías que carecen de relleno o tienen un tamaño moderado, por ejemplo, ayudan al ahorro. Una de las que menos tinta consume es Garamond, Times New Roman se encuentra en el medio y una de las que más consume es Impact.

Tamaño de la fuente

Si la vista lo permite, se puede reducir el tamaño de la fuente, en incluso imprimir dos páginas en una sola hoja, ahorrando tinta y papel.

Drivers

Se pueden usar los drivers oficiales de la impresora para obtener una mejor conexión, sacarle el máximo partido a las opciones de impresión o instalar programas específicos como InkSaver o EcoPrint2. Su función es hacer de intermediarios con la impresora dejando al usuario elegir el porcentaje de tinta que se quiere ahorrar en cada impresión, a la vez que garantiza la máxima calidad final posible.

Configuración

No hay que olvidar que algunas impresoras tienen entre sus opciones de configuración una que se denomina ahorro de tóner o cartucho, y que se debe tener siempre marcada.

Mantenimiento

Por último, es una buena idea invertir algo de tiempo en el mantenimiento de la impresora para que está funcione óptimamente. Hacer revisiones de calibración y alineación evitará hacer copias de más porque hayan salido en mal estado. Así mismo, es muy recomendable limpiar periódicamente los cabezales de las impresoras con inyección de tinta.