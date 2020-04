Facebook elimina la actividad fraudulenta en la cuenta de Sanidad

Facebook ha encontrado un incremento global de spam y de falsos me gusta en la cuenta oficial que tiene el Ministerio de Sanidad en esta red social y ha procedido a eliminar esta actividad y las cuentas que están detrás de la misma.



"Revisamos continuamente la actividad que se realiza en nuestra plataforma y tomamos medidas si encontramos violaciones de nuestras políticas", señala a Efe un portavoz de la compañía.



En este caso, agrega, "investigamos la información compartida por el Gobierno y encontramos un incremento global de spam -comportamiento no deseado- y de falsos me gusta y los hemos eliminado".





Esta semana el Ministerio de Sanidad informó de que creía ser víctima de una actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas que parecían falsas y que generaban interacciones masivas en publicaciones concretas en su cuenta oficial, desde el 17 de abril.El Ministerio puso en conocimiento de Facebook este hecho y la red social, que revisa siempre todos los reportes realizados por los usuarios en la plataforma, abrió una investigación.En este caso, parece que una red de spam creó cuentas muy rápido y muy recientes que evadieron la detección automatizada y se involucraron en tácticas de interacción falsas, detallan otras fuentes de Facebook, que explican que tras constatar esto se eliminaron los falsos me gusta y las cuentas detrás de ellos.Desde Facebook aseguran estar trabajando para actualizar su detección automática contra este comportamiento spam y continuarán investigando y tomarán medidas si hallan infracciones adicionales.Esta actividad no es exclusiva de España, sino que Facebook la ha encontrado en un amplio número de páginas en muchos países.Facebook bloquea millones de intentos de crear cuentas falsas todos los días y detecta millones a los pocos minutos de haber sido creadas: el equipo de Facebook actualiza constantemente una combinación de sistemas automatizados y manuales que ayudan a la compañía a detectar actividades sospechosas como falsos me gusta.Desde la compañía se insiste en que prohíben y deshabilitan las cuentas y los me gustas falsos tan pronto como se dan cuenta.En este sentido, animan a la comunidad de Facebook a informar sobre comportamientos de este tipo.