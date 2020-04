India: la farmacia del mundo reabre sus puertas en plena pandemia

La pandemia global del coronavirus ha puesto en evidencia la dependencia de muchos países de los medicamentos fabricados en el exterior, principalmente en la India, el mayor exportador de genéricos del mundo que, tras las peticiones de algunas potencias ha vuelto a permitir la venta fuera de su territorio.



El Gobierno indio había prohibido la exportación de 14 principios activos y sus formulaciones derivadas, entre ellos el Acyclovir, un fármaco antiviral del que había desabastecimiento en muchos países, y varios antibióticos.



Pero el pasado 7 de abril levantó la prohibición para todos ellos por "solidaridad", aunque mantuvo algunas restricciones sobre el paracetamol y la hidroxicloroquina, que requieren de autorización expresa.





HIDROXICLOROQUINA, LA MAS PRECIADAUno de los medicamentos más preciados por los países afectados por la pandemia es la hidroxicloroquina, destinado a la lucha contra la malaria, pero utilizado en varios estudios clínicos contra la COVID-19."Tenemos suficientes reservas. No hay problema porque nuestra producción es muy superior a nuestra demanda interna", aseguró a Efe Ashok Kumar, director de la patronal farmacéutica Asociación India de Fabricantes de Medicinas (IDMA)."Hasta ahora nuestra demanda mensual ha sido sólo de 20 millones de cajas (de hidroxicloroquina), y tenemos capacidad para producir 200 millones de cajas, por lo que tenemos un gran margen para atender también las exportaciones", dijo.La India está suministrando hidroxicloroquina, entre otros, a Brasil, Afganistán, Sri Lanka y Estados Unidos."Estados Unidos nos ha estado comprando otros medicamentos, más del 20 % de nuestras exportaciones van a ese país", anotó Kumar.EXPORTACIONES "SOLIDARIAS"El Gobierno indio levantó algunas de las restricciones que impuso sobre los medicamentos el pasado 7 de abril por "solidaridad" con el resto del mundo y no por las presiones de ningún país, aseguró a Efe una fuente del Ministerio de Salud que pidió el anonimato.El exdirector del Consejo Indio de Investigación Médica y experto en enfermedades infecciosas Jacob John Tekkekara suscribe que fue una decisión "acertada", aunque señaló el hecho de que se tomara "inmediatamente" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara al país asiático con "represalias" si no permitía las exportaciones."Trump es temperamental. Hizo una amenaza y si no nos la tomamos en serio, podría haber hecho lo que dijo que haría, como hizo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es impredecible (...) por eso Narendra) Modi -primer ministro indio- hizo lo correcto", subrayó Tekkekara.El experto se refirió al hecho de que Trump congelara los fondos de su país a la OMS la semana pasada por su "mal manejo" de la crisis del Covid-19.MEDICINAS PARA PAISES POBRESRespecto a la hidrocloroquina, hasta la fecha, 13 países han obtenido el permiso gubernamental de comprarla en la India y ya han recibido unos 14 millones de cajas, según indicó a Efe la portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la India, Leena Menghaney, que pidió a las autoridades que también permitan las compras a las ONG para que puedan utilizarlo en países pobres.Concretó que entre los países que han recibido esos permisos están Estados Unidos, España, Alemania y Brasil, en occidente, y sus vecinos regionales Afganistán, Bután, Nepal, Bangladesh y Maldivas."Si bien MSF comprende la necesidad (india) de garantizar el suministro de hidrocloroquina para su respuesta nacional a la COVID-19, y acoge con beneplácito la decisión de permitir la exportación por razones humanitarias (...) hace un llamamiento para que también considere las solicitudes de adquisición realizadas por agencias de la ONU y ONG médicas, como MSF", dijo Menghaney.Organizaciones, continuó, "involucradas en ayudar a los países de bajos y medianos ingresos para abordar las necesidades de tratamiento para la pandemia".ANTE FUTURAS PANDEMIAS: PRODUCCION LOCALPese a que la India asegura que podrá hacerse cargo de la demanda mundial de medicamentos, la OMS recomienda que, en la medida de sus posibilidades, cada país cuente con fabricación propia, al menos de los productos médicos básicos."Una de las lecciones importantes del actual brote es que los países que puedan, deben invertir tanto en la fabricación, como en la construcción de las capacidades necesarias para incrementar la producción de productos médicos básicos", dijo a Efe una portavoz de la OMS en la India, que también pidió el anonimato."En el caso de brotes como este, cuando la demanda puede ser enorme, deben existir mecanismos de sobreproducción", agregó, e indicó que dichos objetivos deben lograrse con "acuerdos previos" con los fabricantes, de manera que se eviten sobreprecios o acuerdos abusivos mientras dura un brote.