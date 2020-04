Los ERTE llegan a 97.474, con 511.000 trabajadores afectados

Las solicitudes de ERTE en Andalucía por cese de actividad debido a la crisis del coronavirus han alcanzado las 97.474, con 511.000 trabajadores afectados, de las que se han resuelto ya más del 71 %, en torno a 70.000 expedientes que afectan a 321.180 empleados.



El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha ofrecido estos datos durante una rueda de prensa telemática después de la reunión del gabinete de crisis, en la que ha mostrado su "confianza" en que el Ministerio de Trabajo, a través del SEPE, sea "eficaz" y capaz de tramitar estos expedientes para que la totalidad de trabajadores puedan cobrar en mayo sus prestaciones".



Ha resaltado que trabajadores y empresarios "necesitan respuestas del Gobierno" y "saber cuándo y cómo se van a poner en marcha las medidas que se anuncian: fechas y actividades".





Marín ha recordado que Andalucía ha pedido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a lo que se han sumado otras comunidades, y que se ha insistido también en la reestructuración del gasto para poder financiarse y "atender las necesidades urgentes de los andaluces".Además Andalucía ha solicitado la "devolución" de los 537 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 y los 430 millones en principio destinados a políticas de formación para el empleo, ha detallado el número dos del Ejecutivo regional."El Gobierno central no puede ser un lastre para Andalucía, no sólo no nos manda fondos sino que impide que salgamos a los mercados y podamos endeudarnos", ha lamentado.