Sánchez acepta crear la mesa en el Congreso como pide Casado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la petición del líder del PP, Pablo Casado, para que la negociación y los posibles pactos para afrontar la devastación económica y social del coronavirus se lleven a cabo en una comisión parlamentaria en el Congreso, a la espera de consensuarlo con otros grupos.

Sánchez y Casado han llegado a este acuerdo en la reunión por videoconferencia que han mantenido durante una hora. El PP ha saludado que esa mesa para la reconstrucción se "reconduzca" a comisión parlamentaria como había solicitado el líder de su partido.

SÁNCHEZ CONSIDERA "POSITIVA" LA PROPUESTA DE CASADO

Posteriormente, Moncloa ha informado de que en esa conversación Casado ha solicitado que esa mesa se constituya en el Congreso, "en formato de Comisión para la Reconstrucción". "El presidente del Gobierno considera positiva esta propuesta, a la espera de que sea consensuada", han señalado el Ejecutivo en un comunicado.

Según el Gobierno, a Sánchez "le importan los contenidos y quiere agradecer y reconocer la disposición de todas las fuerzas parlamentarias por alcanzar un acuerdo esencial para reconstruir" el país. Aparte de hablar con los partidos, el presidente del Gobierno está impulsado también acuerdos de Reconstrucción con las Comunidades Autónomas, la FEMP y los agentes sociales.

En una rueda de prensa por vía telemática desde la sede del PP, Casado ha recordado que si se tenían que acordar medidas a medio y largo plazo por el Covid-19 había que hacerlo "con luz y taquígrafos en sede parlamentaria".

"La propuesta que le he hecho a Sánchez es crear una comisión en el Congreso para hablar de las medidas económicas, sociales, sanitarias para paliar esta pandemia", ha señalado, para añadir que en ese órgano los partidos deben tener la representación que cosecharon en las urnas en los últimos comicios.

CASADO: "ENCONTRARÁ EL HOMBRO DEL PP EN EL PARLAMENTO"

Además, ha señalado que esa comisión se puede abrir a expertos y agentes sociales que puedan comparecer y que después se puedan elevar al Pleno del Congreso las propuestas para que los problemas de la crisis del coronavirus "se resuelvan con medidas legislativas". Después de que el Gobierno haya pedido al PP arrimar el hombro, ha indicado que el Gobierno "encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar" y ha señalado que "eso es lo que esperan los españoles".

Casado ha confesado que a él no le gusta hablar de "reconstruir" porque supone "dar por hecho que se va a seguir destruyendo". "Es una comisión parlamentaria que se llama de reconstrucción o de reforma, no vamos a discutir por el nombre. Me parece adecuado siempre y cuando nos dediquemos también a evitar la destrucción", ha enfatizado.

Así, ha indicado que "esto no es una guerra" sino "una catástrofe en vidas humanas y un drama nacional" que "puede ser también una hecatombe económica". "Aquí no hay dos bandos, aquí ya hemos perdido demasiado todos los españoles", ha resaltado, para agregar que "aquí no va a ganar nadie" y hay que "apelar a la eficacia para superar estos daños y no a la épica propagandística".