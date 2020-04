Andalucía y el desconfinamiento: un plan por municipios y comarcas

Andalucía quiere ser una de las primeras comunidades autónomas de toda España en iniciar el desconfinamiento y, para ello, elabora un mapa por municipios y comarcas que evalúa la incidencia del coronavirus. El desconfinamiento será progresivo y siempre respetando medidas sanitarias y sociales como la de la distancia de dos metros entre personas.

Se trata de la principal premisa que le ha lanzado Juanma Moreno, presidente andaluz, a su homólogo en España, Pedro Sánchez, en la sexta conferencia de presidentes autonómicos.

Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas menos afectadas de todo el país en relación a número de habitantes. Por ahora, la capacidad de los hospitales andaluces garantiza la respuesta diaria a nuevos contagiados y pacientes que tienen que ser ingresados en las Unidades de Cuidados. “Si hemos sido capaces de anticiparnos a la incidencia del virus, podemos también anticiparnos a la reactivación económica”, manifestó este domingo el presidente andaluz.

https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1251876969563684869

Los expertos determinan que Andalucía tuvo el pico de contagios el pasado 30 de marzo y creen que se aplana desde entonces la curva. Y eso que la incidencia del Covid-19 no es la misma en todas las provincias porque el nivel de impacto ha sido irregular. Por ejemplo, Moreno admite que “sería sensato” que Huelva y Almería, con 377 y 458 contagios, puedan iniciar su desconfinamiento antes que otros puntos.

Sin embargo, una cosa es lo que se reclame o pida desde la Junta de Andalucía y otra la que determine el Gobierno de España, que tiene la competencia de iniciar el desconfinamiento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordó este domingo que, durante el estado de alarma por el coronavirus, las decisiones que se tomen para llevar a cabo el proceso de desescalada “corresponden al Gobierno”, pero que se hará en colaboración con las comunidades autónomas.

El objetivo del Ejecutivo andaluz es alcanzar lo antes posible la “nueva normalidad”, según dijo Moreno por primera vez en una comparecencia pública y que tantas veces ha pronunciado Sánchez en las últimas semanas.

El presidente andaluz reclama a Moncloa un “criterio sólido, nítido y claro” en cuanto al levantamiento de medidas restrictivas para la población en esta nueva prórroga del estado de alarma, que presumiblemente será hasta el 10 de mayo.

Moreno se muestra partidario a la salida gradual de menores a las calles, ya que es una “válvula de escape” para esos pequeños que llevan más de un mes en el interior de sus hogares. También, se pregunta si se permitirá la actividad deportiva en las calles.

Al rescate del turismo

Más allá de la crisis social y sanitaria también está encima de la mesa la económica. Presumiblemente, Andalucía iba a gozar de datos turísticos de récord a lo largo de estas temporadas de primavera y verano. Sin embargo, la propagación del coronavirus ha roto todas las expectativas y con ellas las consecuencias para el tejido empresarial relacionado con el turismo.

De ahí que el presidente andaluz haya pedido a Pedro Sánchez un plan nacional de rescate al sector turístico. Moreno mostró su “preocupación” por el anuncio del Ministerio de Trabajo de recuperar la actividad económica en dos fases: una en verano para determinados sectores productivos, y la otra a finales del presente año, donde se meten espectáculos y el turismo. Su “inquietud”, dice, sobre el futuro del sector turístico le llevó a preguntarle al presidente del Gobierno pero “no hubo respuesta”.

Moreno expuso que el impacto del coronavirus en la actividad del sector turístico puede suponer unas pérdidas estimadas en torno a 15.000 millones en el peor de los escenarios y que se pierdan 140.000 empleos, una situación que no es asumible si no hay ayudas del Gobierno central y de las autoridades europeas.

Y es que el futuro del turismo en Andalucía es una incógnita. Cuestionado sobre si se abrirán las playas al público en los meses de verano, Moreno asegura que es un tema que todavía está “abierto” y que depende del Gobierno de España. Dicho anuncio del Ministerio de Trabajo “hace presuponer que en este verano no habría actividad turística y, por lo tanto, las playas, probablemente no estarían abiertas”. Con todo, en caso de que se abrieran las playas, que “nadie piense que sería como antes” porque “hasta que no haya vacuna” su aforo tendría que tener “limitaciones”.