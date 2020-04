España tendrá acceso a la vacuna aunque se logre en otro país

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado este domingo que España tendrá acceso rápido a la vacuna del coronavirus SARS-CoV-2 "se logre donde se logre", y que estará a disposición de "todos los españoles".



El ministro hace esta aseveración en una entrevista que publica este domingo "El Periódico de Cataluña", en la que afirma también que "las investigaciones españolas serán parte de la solución" creada por el coronavirus.



Duque explica que el Gobierno ha firmado junto a otros quince países "que toda la producción científica sobre COVID-19 se publique en abierto", para que los investigadores de todo el mundo tengan todo el conocimiento que se ha generado "en cuanto exista".





"Y defenderemos junto a muchos otros países -agrega el ministro- que se hagan excepciones a algunas reglas de patentes para que la vacuna, se logre donde se logre, esté pronto a disposición de todo el mundo".Duque defiende en la entrevista la calidad de las investigaciones españolas -"sin duda estamos a la altura", subraya- al tiempo que recuerda que el Centro Nacional de Biotecnología es "de referencia mundial en investigaciones sobre coronavirus" pues lleva 30 años trabajando, con importantes hitos, sobre los mismos.Señala el ministro que ese centro desarrolla ahora "dos proyectos de vacuna distintos, pero complementarios" y que ambos están en el listado de candidatos a vacunas contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los investigadores, indica, podrían empezar con ensayos en animales en el mes de mayo.A esos proyectos, agrega, se suman otros muchos sobre diagnóstico y tratamiento de la COVID-19, y estudios sobre virología y epidemiología. "Estoy seguro de que las investigaciones españolas serán parte de la solución", subraya.Duque afirma que la pandemia ha dado a los científicos "un protagonismo inusitado", pues la solución vendrá de las investigaciones que se desarrollen, y dice estar convencido de que "todos aquellos que no valoraban la ciencia y la innovación en su justa medida lo harán ahora"."Tenemos un déficit importante que hay que ir cubriendo y hace falta un acuerdo social y político a medio plazo, para que la inversión en I+D+I aumente de manera sostenida y sin vaivenes", sostiene el ministro.Duque asevera que "de ninguna manera es cierto" que en enero el Gobierno supiera cómo evolucionaría la alerta por el virus y no hiciera nada, e incide en que en ese mes se supo que en China había un virus nuevo que enfermaba a mucha gente y se puso "en seguida a trabajar a nuestro sistema científico para investigarlo y buscar la vacuna"."El día 2 de febrero -relata- me reuní con dos de los mayores expertos mundiales en el estudio de estos virus y vinieron a explicarme la buena situación de partida que tenían. Ese día se conocía un único caso de enfermo por este coronavirus en España, y no había datos que nos hicieran ni siquiera imaginar la gravedad de la situación".Respecto a la autorización de las manifestaciones del día 8 de marzo, Día la Mujer, y su efecto en la pandemia, el ministro dice: "Analizado a posteriori puede parecer fácil, pero le aseguro que no lo es. Esta pandemia ha desbordado las previsiones de todos, empezando por la OMS".En este sentido, Duque argumenta que "todos los países, salvo excepciones en el este asiático, hemos cometido errores", y se lamenta de que nadie prestara más atención "a las advertencias que los científicos hicieron durante años sobre este tipo de virus". "El mundo entero tendría que haber estado más preparado", concluye.