Las residencias acusan Sanidad de actuar de forma "contraproducente"

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y Lares han denunciado que la Consejería de Sanidad, no sólo no ha contribuido a mejorar la situación en las residencias, sino que han actuado de forma "contraproducente", lo que a su juicio ha tenido efectos "negativos" en la gestión de los centros.



En un comunicado, ambas organizaciones han instado a que desde Sanidad respondan a varias preguntas, como que cuántos de los infectados de residencias han entrado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cuántos han tenido acceso a un respirador.



Según estas organizaciones, muchas de las preguntas planteadas a la Consejería en sus reuniones para mejorar la situación de los centros y evitar la alta mortalidad por coronavirus en la residencias han quedado sin respuesta.





Por ello se han dirigido en un escrito directamente al consejero, Miguel Rodríguez, y a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas.FED Cantabria y Lares han afeado que en este escenario "incierto y cambiante" para los centros, se está produciendo una deriva que se traduce en titulares "poco amables e injustos" con los centros.En este sentido, han pedido soluciones para poder hacer test fiables a los residentes, puesto que, a su juicio, los actuales son de "baja fiabilidad", y consideran que su uso puede ser "absolutamente perjudicial" a la hora de sectorizar y aislar a residentes.A su juicio la única vía correcta es realizar pruebas PCR a todos los usuarios y trabajadores de forma periódica."En caso de no existir voluntad o fondos para emprender este camino, lo transparente sería reconocerlo, y no enviar a los centros unos test miserables cuya única utilidad es poder trasladar a la prensa y a la opinión pública la idea de que se colabora con el sector", han aseverado.También han afeado al titular de Sanidad que el cierre de los centros de día y la suspensión de visitas llegó tarde. "Incluso hubo centros que cerraron sus accesos a visitas y fueron obligados a reabrir", han añadido desde el sector de las residencias.Por todo ello, han reclamado a Sanidad que responda a sus reivindicaciones y "no inunden la prensa de titulares que insinúan una mala gestión" de las residencias, a la vez que "entierran a los profesionales en burocracia".Además, exigen que los dependientes de la región tengan acceso a los mismos servicios que cualquier ciudadano que reside en su domicilio.Creen que "quizá" la disminución en la frecuencia y la intensidad con la que los médicos y los enfermeros acuden a los centros tenga "cierta relación con el alto número de fallecidos" por COVID-19.Otra de las preguntas que plantea el sector, con el fin de que se respondan todas para que no haya una idea equivocada sobre "la excelente" atención, dicen, que se presta en los centros de atención a la dependencia, es, por ejemplo, que cuántos de los infectados provenientes de las residencias han podido entrar en la UCI.También quieren saber a cuántos se les ha provisto de respirador, cuántos han recibido tratamiento o cuál es el número de los que, tras haber sido derivados al Servicio Cántabro de Salud, han sido "devueltos a los centros a fallecer porque no se podía hacer nada por ellos"."Los números hay que estudiarlos de forma escrupulosa. Debiera imperar la autocrítica antes de depositar en otros la responsabilidad de la vida o la muerte de personas frágiles a quienes se han negado derechos estando en situación de vulnerabilidad", han apostillado.