Portugal da por alcanzado el pico máximo de coronavirus

La ministra de Salud de Portugal, Marta Temido, dijo hoy que el pico máximo de la incidencia de Covid-19 en el territorio luso tuvo lugar entre el 23 y el 25 de marzo, mientras que en las fechas posteriores el número de casos infectados se mantuvo estable.



Según el último balance emitido hoy, Portugal suma 687 víctimas mortales (30 más que ayer) y 19.685 contagios (663 más en las últimas 24 horas).



Dada la estabilidad de infectados, Temido avanzó durante la rueda de prensa que ofreció hoy el propósito de recuperar de forma paulatina la normalidad en los hospitales, especialmente en aquellos en los que no ha habido ingresos de pacientes con covid, con el fin de recuperar consultas o cirugías que fueron aplazadas por la pandemia.





La ministra insistió en que a corto o medio plazo no regresará la normalidad, hasta que no se descubra la vacuna que permita la erradicación de la pandemia.En este sentido, previó que habrá alternancia de períodos de mayores o menor contención de movimientos sociales.El primer ministro luso, António Costa, desvela en una entrevista publicada hoy por el semanario luso "Expreso" que a partir del 2 de mayo Portugal abordará la recuperación progresiva de la actividad del país."Reanimar sin descontrolar" porque "el virus no hiberna en verano", aseguró Costa.