La retirada del desconfinamiento no será igual en toda España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este sábado que la retirada de las medidas de confinamiento podrá ser "diferente" en función de las situaciones de los territorios, y no tendrá que darse una respuesta "homogénea" como lo fue la implantación del estado de alarma.



Sánchez ha confirmado este extremo en una rueda de prensa en el palacio de la Moncloa en la que ha defendido que la salida de la crisis no tiene por qué ser simétrica, como lo fue la respuesta "uniforme" y con los "máximos niveles de exigencia" para hacer frente a la pandemia que tenía por objetivo atajar las crisis, especialmente allí "donde más duramente estaba golpeando".



El presidente ha advertido, no obstante, que si se advierten "retrocesos", se revisarán las decisiones y se reaccionará con nuevas medidas.