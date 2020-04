Cobro de entradas a museos en Andalucía no entrará en vigor este año

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado que el cobro de la entrada a los espacios culturales de la comunidad autónoma "no va a entrar en vigor este año de ninguna de las maneras" porque "ahora la prioridad es salir de la crisis".

Así lo ha dado a conocer este domingo Del Pozo en una entrevista publicada por La Razón, recogida por Europa Press, donde afirma que "no era lógico que aquí no pagara nadie cuando venía a visitar nuestras maravillas y que los andaluces tuvieran que pagar en todos sitios cuando salían", pero reconoce que "ahora no es el momento de implantar ese decreto de precios".

La consejera ha explicado que el sistema de cobro que su departamento tenía previsto implantar estaba orientado "a los diez millones y medio de turistas que nos visitan con fines culturales". "Evidentemente, con el descalabro no solo en el turismo sino también en la economía de miles de familias en Andalucía, ahora no es el momento de implantar ese decreto de precios", ha remarcado Del Pozo.

En este sentido, la consejera ha abogado por "incentivar las visitas" y ha asegurado que "en este 2020 no vamos a implantar el decreto y a lo largo de 2021 iremos viendo en función de la recuperación económica, de las familias y sobre todo de la recuperación del turismo en Andalucía". "Ahora las prioridades son salir de la crisis y ayudar a las familias y al sector cultural", ha defendido.

Del Pozo ha considerado que "una forma de ayudar desde la Consejería es atrasar la entrada en vigor de ese decreto aunque suponga renunciar a esos ingresos" porque "tenemos que arrimar el hombro". Así, ha explicado que "la cultura y el patrimonio están muy ligados a colectividades y a espacios públicos, a grupos de personas, y evidentemente va a tener una recuperación más lenta".

"TENER UN ASIENTO LIBRE"

La consejera ha indicado que lo que se había conocido hasta antes de la crisis del Covid-19 "va a variar en los próximos meses, sin duda, y probablemente hasta que tengamos la vacuna". "Vamos a tener que ajustarnos a otros usos sociales y será habitual ir al teatro y tener un asiento libre entre espectador y espectador y que no se hagan conciertos para dos mil personas", ha detallado.

"No me canso de decir que de los más de 33 millones de turistas que nos visitan cada año, más de diez millones lo hacen atraídos por la oferta cultural y por ese bellísimo patrimonio de nuestra tierra", ha valorado la consejera, al tiempo que ha indicado que "estamos preocupados y al mismo tiempo trabajando muchísimo junto al Gobierno para implementar cuanto antes un paquete de medias económicas que sirva para salir adelante".

Por último, Del Pozo ha considerado que "el Pacto de Estado en la cultura es bueno siempre, pero en estos momentos lo que necesitamos es tener ya preparado un paquete de medidas importante a nivel nacional para rescatar a nuestro sector, al mismo tiempo que unas instrucciones básicas que nos den norte para preparar esos escenarios". "Nosotros estamos preparando nuestras reprogramaciones para cuando sea la apertura, en mayo, en junio, en julio... y con las limitaciones de un tipo o de otro", ha concluido.