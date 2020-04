Nueve consejos para no aburrirte en casa durante la cuarentena

Permanecer en casa parece no entrañar muchas dificultades pero cuando empiezan a pasar los días es probable que empiece a hacer mella el aburrimiento y que no sepas muy bien a qué dedicar tu tiempo, convirtiéndose tu rutina en una suerte de días iguales sin mucho sentido. Para evitar esto y mantenerte entretenido a continuación te presentamos algunos consejos interesantes para no aburrirte en casa durante la cuarentena.

Haz deporte en casa

El primero de los consejos que presentamos aquí, además de servirte para no aburrirte será especialmente práctico para ayudarte a mantenerte en forma durante este período en el que no vas a poder moverte tanto como te gustaría.

Las opciones son infinitas: si tienes la suerte de tener un jardín o terraza puedes ejercitarte caminando un poco por dentro y fuera de tu hogar, si cuentas con una cinta de correr, bicicleta elíptica, estática o rodillo también podrás practicar cardio de una forma diferente, así como puedes aprovechar para hacer clases de aerobic, baile, zumba, etc. online a través de las redes sociales ya que muchos profesionales las están emitiendo de forma gratuita durante la cuarentena.

Además es importante realizar ejercicios de fuerza para mantenernos saludables. Puedes usar pesas si las tienes pero si no existen muchas más alternativas como libros o botellas de agua que pueden ayudarte a mantener la forma.

En este punto es fundamental tener en cuenta que no debes excederte practicando deporte sino que el ejercicio que hagas debe ser de mantenimiento y para permanecer saludable de forma física y mental durante la cuarentena.

Conoce a gente online

Otra alternativa interesante puede ser el animarte a conocer gente online como puedes hacer por ejemplo visitando SalasdeChatGratis.org. Tienen un montón de salas temáticas para charlar con gente que está en una situación similar a la tuya, hacer nuevos amigos e incluso ver cómo está viviendo la cuarentena la gente de otros países puede ayudarte a sobrellevar mucho mejor toda esta etapa, sobre todo si vives solo y quieres hablar con alguien.

Por otro lado también puedes hablar con tu gente de siempre por videollamada, aunque procura no saturarles porque conforme vayan pasando los días todo se volverá más tedioso cada vez.

Observa el cielo

Una opción muy chula ahora que nos pasamos el día en balcones y terrazas puede ser animarte a observar el cielo. Puedes revisar este catálogo de prismáticos astronómicos de Prismaticos.Ninja para encontrar alternativas interesantes. Se trata sin duda de un entretenimiento fascinante que si tienes niños les encantará porque os permitirá conocer muchísimas cosas sobre el universo, ver las estrellas y disfrutar aprendiendo cosas nuevas. También puedes usarlo para saludar a tus vecinos y ver que hacen en el balcón desde la otra punta de la calle pero no te olvides de respetar siempre su privacidad y ni se te ocurra convertirte en el vecino fisgón.

Cambia tus menús

¿Estáis cansados/as de comer siempre lo mismo? Entonces sin duda ha llegado el momento de cambiar y qué mejor momento que la cuarentena para probar platos nuevos, experimentar y no aburrirte en casa. Ahora bien, es interesante que entiendas que esto no debe traducirse en estar cocinando y comiendo a todas horas sino aprovechar para cocinar platos nuevos y saludables para las horas de las comidas. De esta forma te evitarás picar entre horas, aprenderás nuevos menús que podrás usar en tu vida diaria y mejorarás tus destrezas como cocinero mientras te distraes y dices adiós al aburrimiento en estos días tan complicados.

Cuídate

También es muy importante que aprendas a cuidarte y mimarte bien. En la actualidad no puedes ir a la peluquería, al spa, a la esteticista ni a ningún centro de belleza pero esto no significa que debas descuidarte. Córtate el pelo, aplícate mascarillas faciales y en el cabello, toma el sol, date baños especiales con sales y cuídate al máximo elaborando productos caseros. Utiliza también todo el tiempo que tienes para meditar, para relajarte, para decir adiós al aburrimiento en casa mientras reconectas contigo mismo y entiendes lo que es realmente importante para ti y para tu salud.

Aprovecha para actualizar tu galería

Por otro lado, si te encanta la fotografía puedes aprovechar para actualizar tu galería y poner al día todos tus proyectos. Como leemos en esta guía de escáneres de negativos de Todo-Oficina.top, si dispones de uno de estos prácticos dispositivos podrás aprovechar para digitalizar todos aquellos negativos que se quedaron pendientes porque en tu vida diaria lo urgente nunca dejaba tiempo para lo importante. Quizá de esta aprendas a valorar de nuevo cuanto te gustaba la fotografía y siempre puedes elaborar una bonita galería del confinamiento.

Haz manualidades prácticas

Por otro lado los expertos recomiendan hacer manualidades, sobre todo si hay niños en casa ya que de esta forma aprenderán mientras se divierten y se mantendrán entretenidos. Es interesante que podáis hacer manualidades que puedan resultaros después prácticas como por ejemplo hacer un buzón para las cartas a mano, un armario decorado para colgar las llaves, jarrones para poner flores, etc. Existen miles de ideas que os permitirán reciclar materiales y elaborar detalles únicos de forma sencilla y entretenida.

Minimiza tu casa

La cuarentena es el momento perfecto para decir adiós a todo lo que sobra en tu casa y en tu vida. Si bien ahora no podrás sacar muchas de estas cosas (si por ejemplo decides decir adiós a un sofá o algún elemento de gran tamaño) ya que no es el mejor momento para donar estas cosas, sí puedes limpiar tu casa, eliminar lo que ya no te aporta valor, ponerlo a la venta online, etc. o simplemente dejarlo apartado para poder donarlo, utilizarlo como material de manualidades, etc. cuando sea el momento. Limpiar tu casa te ayudará a mantenerte entretenido y a la larga te hará sentir mejor al dejar ir todo lo que ya no te hace falta.

Disfruta de buenas historias

Por último, sin duda una de las mejores formas de no aburrirte en casa de ninguna manera es aprender a disfrutar de buenas historias leyendo libros físicos, libros en formato online, viendo películas y disfrutando de las mejores series en plataformas como Netflix o HBO. Existen demasiadas buenas historias como para que tengas tiempo de aburrirte así que si no sabes que hacer simplemente busca tu temática favorita y déjate atrapar por su magia.