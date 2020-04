Sanidad achaca desajuste a "incoherencias" en cifras de Cataluña

El Ministerio de Sanidad ha achacado este jueves a "incoherencias" en los datos que le ha notificado Cataluña el desajuste de las cifras del último balance de la epidemia de coronavirus, que eleva a 585 las nuevas muertes y a más de 5.000 los contagiados.



Pero ni la cifra de fallecimientos (19.478) ni la de altas (3.502 nuevas, 72.963 en total) comunicadas hoy cuadran con las que ayer facilitó el departamento que dirige Salvador Illa, según las cuales el número de muertes desde el inicio de la pandemia era de 19.310 (con lo que la diferencia sería de 348 y no 585) y la de curados 74.797, casi 2.000 menos.



Sin precisar cuál, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que hay una autonomía que ha venido dando "dos fuentes de información" y, aunque "los datos han sido siempre coherentes", en "los últimos días ha habido algunas incoherencias".





Poco después, Sanidad ha emitido una aclaración en la que precisa que "Cataluña había ido notificando información por dos vías diferentes. Ante las discrepancias en los últimos días entre los datos facilitados por estas dos fuentes, hoy se han recogido aquellos datos validados por las autoridades de Salud Pública de Cataluña".De hecho, el desfase de las cifras estatales de hoy se reproduce en los datos de un día y otro correspondientes a esta comunidad: ayer, el Ministerio había informado de 3.855 defunciones en Cataluña y 17.292 altas, pero este viernes señala que son 3.752 las muertes y 12.787 las personas que han superado la enfermedad, 4.505 personas menos que el jueves."Ha habido una incidencia, tal como consta en los informes que hemos hecho públicos en la página web, que afecta a Cataluña, cuyos datos eran coincidentes hasta hace unos días", ha aclarado después el ministro de Sanidad, quien ha señalado que esta comunidad ha ido notificando datos "de forma regular" de Salud Pública y también a nivel asistencial.En vista de ello, han optado por los datos que "ofrecen más rigurosidad, que son, como en el resto de comunidades autónomas, los que publican las autoridades de salud pública", ha añadido Illa para asegurar que la serie histórica solo se va a ajustar en lo referente a esta "incidencia".Con el objetivo de unificar criterios, Sanidad ha emitido una orden para fijar a las comunidades un modelo único de notificación para una gestión más eficaz de la información sobre el impacto del coronavirus, dentro de la cual, ha empezado a pedirles datos más detallados que "no todas pueden recabar en el mismo momento", y por eso la adaptación al nuevo criterio llevará días.A partir de hoy, las comunidades deberán remitir entre las 20:00 y las 21:00 horas el total de fallecidos por SARS-CoV-2 desde el 31 de enero, así como los casos acumulados confirmados desde esa misma fecha mediante prueba diagnóstica (PCR o test rápido de anticuerpos) incluyendo sintomáticos y asintomáticos.También el número de personas con síntomas y sin síntomas en el momento de la prueba y las que han ingresado en centros hospitalarios u otros centros habilitados para la atención de pacientes, incluyendo en las unidades de cuidados intensivosY de los casos confirmados ingresados en estas unidades, de las altas tanto hospitalarias como domiciliarias y las confirmaciones diagnósticas que se hayan realizado únicamente mediante test de anticuerpo (sin PCR o con esta negativa).El ministro de Sanidad, que ha anunciado que ya cuentan con todas las cifras de fallecidos en residencias de mayores, ha querido dejar claro que "la fiabilidad y la credibilidad de los datos obtenidos hasta ahora es máxima" y ha afirmado que el Gobierno es "muy exigente" con la calidad de la información que solicita a las comunidades, una "exigencia que ha sido, es y será permanente".No obstante, el nuevo modelo servirá además para afinar con la preparación de la nueva fase de desescalada porque "es imprescindible diferenciar con más precisión algunos datos".Sobre la mesa está la de mantener confinadas a las personas mayores hasta el verano y permitir que los niños salgan a la calle a dar un paseo. El Gobierno catalán se ha adelantado y planteará mañana en la reunión de su comité técnico de emergencias una salida "limitada en el tiempo" y por "franjas horarias" de los menores a aplicar en los "próximos días", desde los 6 años con mascarilla.De acuerdo con el nuevo cómputo efectuado por el departamento que dirige Salvador Illa, la cifra total de contagiados asciende a 188.068, lo que supone un incremento del 2,87 % en las últimas 24 horas, que Simón ha vuelto a atribuir en parte a que se ha incrementado el número de pruebas diagnósticas del coronavirus.Y, además, influye que los nuevos test que se están realizando actualmente, en su mayoría los que han hecho en las residencias de mayores, presentan un "porcentaje importante" de asintomáticos detectados, de los que es muy difícil establecer en el tiempo cuándo pudieron contagiarse.En una de las numerosas aclaraciones a pie de tabla, argumenta que "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización".También especifica por primera vez qué tipo de prueba se les ha realizado a los pacientes positivos, si PCR (la más fiable) o test rápido de anticuerpos, aunque no con la información de todas las comunidades; de acuerdo con las que sí lo han detallado, se han practicado 36.504 de las primeras en nueve autonomías y 2.021 de los segundos en ocho.Su balance arroja además 34 ingresos en cuidados intensivos, a falta de las cifras acumuladas de Aragón, que "ha informado de un ajuste en los datos de UCI, por lo que no se ha podido calcular el incremento frente a días previos", Castilla y León, Galicia, Madrid y Cataluña.En esta última, según Sanidad, se han contabilizado 38.316 positivos, 2.305 ingresos en la UCI, 3.752 muertos y 12.787 curados. Con unas cifras o con otras, las autoridades catalanas han dado por superado el pico de contagios, en concreto el pasado 8 de abril, y también el de personas hospitalizadas, que ocurrió el 11.