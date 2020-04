Más de medio millón de afectados en 95.276 ERTE en Andalucía

La Consejería de Empleo ha recibido hasta el momento el registro de 95.276 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde el inicio del estado de alarma, que afectan a un total de 500.139 trabajadores y de los que ya se han tramitado 55.000 expedientes, un 57 % de los presentados.



La titular de este departamento, Rocío Blanco, ha ofrecido estos datos en su comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Parlamento, en la que ha precisado que a estas cifras hay que añadir 22.844 trabajadores andaluces afectados en los ERTE que se tramitan en el Ministerio de Trabajo.



Blanco, que ha recordado que en 2018 los ERTE presentados fueron 278, ha detallado que desde la Consejería han puesto "todos los recursos disponibles" para poder afrontar este "mastodóntico reto" y que se comenzó con un equipo de 120 personas que se ha ampliado finalmente "a todo el personal".





Ha recordado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "no tiene ninguna intervención" en la tramitación de los ERTE y que la implicación de la Consejería es "constatar la existencia de fuerza mayor", puesto que lo demás corresponde al Servicio Estatal de Empleo (SEPE) dependiente del Ministerio de Trabajo.Ante la dificultad para atender presencialmente a los usuarios, se puso en marcha un dispositivo para asegurar la tramitación telemática y la atención telefónica a través de más de 600 líneas.Así, se aprobó la renovación automática de todas las demandas de empleo y se habilitó la reinscripción de la demanda por vía telemática, además de crear un formulario en web para que los nuevos desempleados, tanto los procedentes de ERTE como por cese de su contrato, pudieran hacer todas las gestiones.Según la consejera, se han tramitado 67.881 inscripciones iniciales de demanda de empleo con el nuevo dispositivo, a una media diaria de 3.993 solicitudes de inscripción.Dentro de estas nuevas inscripciones, están incluidos tanto los afectados por ERTE que se tenían que registrar por primera vez en el servicio público de empleo como nuevos demandantes.Blanco ha subrayado que esta "agilidad" no va a suponer "falta de vigilancia", ya que el silencio administrativo positivo tras cinco días desde la presentación del ERTE no impide poder revisar de oficio cualquier expediente con posterioridad.El portavoz del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, ha afeado a la consejera que, con unos datos de "tragedia", vaya al Parlamento a "sacar pecho y centrarse en el autobombo" y le ha reprochado que la Junta haya puesto "muy pocos recursos" y que "la mayor parte del dinero venga del Gobierno de España"."Ya está bien de ser desleales a quien está poniendo toda la carne en el asador", ha lamentado Sánchez Haro, que ha añadido que el Gobierno andaluz "no puede estar al SEPE rogando y con el mazo dando" y ha resaltado que el PSOE andaluz está siendo "leal" con la Junta y ha apoyado todos los decretos relacionados con el Covid-19.Desde Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha criticado la "falta de coordinación" entre el Ministerio y la Consejería y ha dicho que de esta crisis "van a salir antes Madrid, Euskadi o Cataluña, pero Andalucía seguro que no, porque parte de una situación más negativa y precaria".Mónica Moreno, de Ciudadanos, ha señalado que no se puede hablar del futuro porque "todas las previsiones han saltado por los aires" y ha lamentado que el Gobierno diera luz verde a la presentación de ERTE "sin consultar a las comunidades", lo que ha provocado a su juicio un "embotellamiento" en su tramitación.Por su parte, Vox ha instado a la Junta a buscar soluciones "transversales" y proteger los puestos de trabajo, además de poner en valor la labor empresarial articulando fórmulas creativas e instrumentos de colaboración público-privada.