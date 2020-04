Putin aplazará el desfile del 75 aniversario de la victoria

El Kremlin aplazará el desfile militar del 9 de mayo en la plaza Roja, que debía conmemorar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, debido al empeoramiento de la situación epidemiológica en el país, según informó hoy una fuente cercana al Kremlin.



"La decisión de posponer el desfile ya está tomada. Será anunciada en los próximos días, posiblemente, mañana", informó hoy la fuente a la agencia Interfax.



Mientras, otras fuentes citadas por el diario RBK precisan que el propio presidente ruso, Vladímir Putin, podría anunciar la decisión en breve, por ejemplo mañana, jueves, durante la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.





El Kremlin ha invitado al acto a los principales líderes mundiales, desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los dirigentes de los países vencidos en la guerra: Alemania y Japón.Trump, que se encuentra en año electoral, ya había informado de que no acudiría por problemas de agenda, mientras el resto de líderes occidentales no llegaron a pronunciarse.Después de que algunos funcionarios pusieran en serias dudas la posibilidad de celebrar la parada, varias organizaciones de veteranos de la contienda mundial, conocida en este país como Gran Guerra Patria, se dirigieron hoy a Putin en una carta con la petición de que posponga el desfile."En nombre de toda la comunidad de veteranos le pedimos tomar la difícil pero justa, a nuestro parecer, decisión de celebrar el desfile en otra fecha (·), lamentablemente, este año no hay posibilidad de ofrecer garantías de seguridad", señala la carta divulgada por la agencia TASS.En opinión de los veteranos, la parada debe tener lugar en algún momento cuando "no sea una amenaza·, lo que sería, apuntan, "una muestra de respeto" a los veteranos, los soldados y los propios ciudadanos.El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, informó hoy a la prensa de que la petición sería estudiada.Decenas de miles de soldados continuaron durante las últimas semanas preparando en sus correspondientes ciudades el desfile, que en Moscú incluye la participación de más de diez mil militares, además de aviones, tanques y misiles intercontinentales.Según la prensa, el Kremlin baraja varias opciones. Una de ellas es celebrar el desfile el 24 de junio cuando tuvo lugar, en presencia de Iósif Stalin, la primera parada tras la victoria sobre Hitler.La segunda opción sería el 3 de septiembre, mucho más segura desde el punto de vista epidemiológico, que es cuando la Unión Soviética aceptó la capitulación de Japón.La parada debía producirse apenas dos semanas después del plebiscito constitucional del 22 de abril, del que depende que Putin pueda presentarse a la reelección en 2024, algo que la actual carta magna impide.No obstante, la consulta popular ya fue cancelada hasta nuevo aviso por Putin cuando la pandemia apenas había golpeado este país.Según los últimos datos, en Rusia han sido diagnosticados 24.490 casos de COVID-19, de los que más de la mitad se concentran en Moscú (14.776), y 198 muertos.