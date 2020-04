PP, Vox y Cs reprochan a Illa su improvisación e incompetencia

El grupo popular, Vox y Cs han reprochado este miércoles la improvisación e incompetencia del ministro de Sanidad en la gestión de la crisis del coronavirus, en el pleno del Congreso, en una sesión en la que Salvador Illa ha apelado a la lealtad y a la unidad de todos en la lucha contra la COVID-19.



En la primera sesión de control al Gobierno desde que se decretó el estado de alarma, el titular de Sanidad ha reconocido no estar satisfecho con el número de contagiados ni de fallecidos, pero ha subrayado que todas las administraciones "están trabajando sin descanso para vencer al virus".



Lo ha dicho en respuesta a la diputada del PP por La Rioja, Concepción Gamarra, quien ha criticado que por la gestión de la crisis, España "ostenta bochornosos récords mundiales" en afectados, fallecidos y sanitarios contagiados, y le ha reprochado a Illa que actúe con "improvisación" y "sin rumbo".





Gamarra ha instado al ministro a pedir perdón a los ciudadanos por no protegerles, "pero su soberbia -ha dicho-se lo impide", a la vez que ha pedido la realización de test masivos, que "sigue sin ser posible pese a los anuncios del presidente del Gobierno y de usted mismo".El ministro ha explicado que esta semana el Gobierno está concentrado en doblegar la curva "y lo estamos consiguiendo, trabajando todos juntos en la misma dirección", ha asegurado."Estamos venciendo el virus todos juntos, súmense con lealtad y estemos todos a la altura", le ha pedido Illa al PP.También el diputado de Vox Juan Luis Steegmann le ha criticado su "mala" gestión y le ha exigido que diga la verdad sobre el número de fallecidos. "En este tanatorio en que han convertido ustedes a España hay miles de fallecidos sin la PCR", ha lamentado."Es inútil pedirles que sean competentes, pero no nos mientan y no insulten a los muertos, ni desprecien a los que les lloran", le ha espetado a Illa.En su respuesta, el ministro ha subrayado la "transparencia" del Gobierno y ha asegurado que los datos de fallecimientos se comunican "en tiempo y forma", cada 24 horas y conforme a los protocolos internacionales."Seamos serios con las cifras y datos", le ha dicho al diputado de Vox, al que ha pedido que si no se quiere sumar a la lucha contra el virus, "como mínimo, no desinforme".Desde Cs, Edmundo Bal, ha lamentado también que el Ejecutivo vaya "improvisando" y creando "inseguridad, miedo y alarma dentro del estado de alarma".El diputado de Cs ha preguntado a Illa cómo va a garantizar la disponibilidad de equipos de protección y de test para detectar la enfermedad de manera que se garantice la protección adecuada de los trabajadores y de la población cuando comience la desescalada.El titular de Sanidad ha contestado que lleva semanas comprando material y que la primera prioridad fue dotar de material de protección a los profesionales sanitarios y la segunda a los trabajadores de actividades esenciales.En cuanto a la recomendación del uso de mascarillas, Illa ha sostenido que fue el pasado miércoles cuando el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades recomendó su uso y que un día después el Ejecutivo definió un nuevo tipo de mascarilla, la higiénica, que ha sido regulada por tres normas.